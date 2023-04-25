【美國加息】晨星：聯儲局5月加息0.25厘已是市場共識　當局年底有機會減息

美國聯儲局5月加息預期升溫，晨星（Morningstar）亞洲股票研究總監陳麗子預計，聯儲局於5月加息0.25厘已是市場共識，該行認為美國出現經濟衰退的機會率約30%至40%，故避開衰退的可能性亦偏高，但估計儲局於年底仍有機會減息。

陳麗子指，美國經濟增長減慢，意味亞洲出口商品需求疲軟，而亞洲對歐美出口放緩的影響仍未完全浮現，若訂單低於預期，工業股和部分科技股可能受到更大衝擊。

看好對經濟敏感度較高的股票

她表示，中國疫後復常的經濟復甦強勁，企業盈利表現突出，而且內房方面的購房活動有復甦跡象，相信可以提高消費者的信心。晨星看好對經濟敏感度較高的股票，包括消費周期、通訊服務和科技板塊，並續看好亞洲股票，因股價較內在價值平均折讓15%。

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編輯：陳韻妍