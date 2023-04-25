【宏觀分析】港大分析：中國經濟減速早於15年前發生　促關注民企被併、共同富裕政策影響

▲ 【中國經濟】港大經管朱曉冬籲中央減少對民企管制 自主創新政策成效不大

中國經濟去年增長降至3%，不少人歸因於新冠疫情、貿易戰以至基數變高等宏觀因素。港大經管學院經濟學學術領域主任及經濟學教授朱曉冬最新分析，中國GDP增長放慢早在2008年就開始，認為從1990年至2007年間，中國經濟增長主要由TFP（全要素生產率）高速提升所驅動，但近15年間，生產效率改進速度不如前，這將成為未來中國經濟增長的關鍵挑戰。

朱曉冬指出，中國高速增長期間，並非由政府主導的固定資本投資高增長所帶動，而是TFP年均增長達4.5%，這效率提升速度更勝於亞洲四小龍經濟奇跡增長時代（1965年至90年）。

他指出，在高增長年代，中國GDP年均增長9.5%，若此時TFP沒有增長，GDP增長只會有3.5%；相反，若固定資本投資沒有增長，GDP仍可每年增8.5%。

港大朱曉冬：中國專利國際引用未理想 或代表虛假研發

朱曉冬續指，從2008年起，中國TFP年均增長只有1%，認為疫情和戰爭因素固然有拖低中國經濟動力，但更重要是生產效率未能有效提升。他推算，若果中國未來TFP增長維持在1%、固定資本投資率提高5%，GDP增長預計只有4.76%，未達5%目標。反之，若TFP可增長2%，即使投資率不增加，GDP都可以增5%。

他分析，2007年起中國政府更多強調頂層設計和集中力量辦大事，在其後全球金融危機發揮作用，但隨之而來是TFP增長放慢。

朱曉冬向本報表示，要提高TFP更重要是鼓勵民企發展，而即使中國政府一直強調要「自主創新」，但中國的研發投入和專利數量在政府支持下迅速增長，但這並不代表研發的效率和技術有所提升。

他補充指，中國專利在國際上被引用的次數未如理想，也難以改善企業的生產率，「許多企業爲了更好的減稅策，將非研發的支出定義爲研發費用」，甚至出現虛假研發情況，變相造成許多資源錯配。

推國家安全、共同富裕政策須同時提高民企權利

朱曉東稱：

我覺得，要有更多的「放權」，因為現在出了一系列管制，比如哪些地方不能夠投資等各種各樣限制，然後和數據有關要符合國家安全等，就是這種限制太多，是導致了民營企業缺（少），另外還有像「共同富裕」等這些東西，都增加不確定性。

他認為，中國民企在經營上面對眾多不確定性，導致經營受限，建議中央可透過在法律和政治上提高對民企的權利和保護意識，減少對民企的管制，以給予其充足信心，同時呼籲中央給予更多地方政府和企業家自主空間。

過去一年，有民企因某些因素被收購並併入國企，朱曉冬指，民企被併的現象過多，產生不健康情況，影響中國經濟長遠發展。

他也補充，最新國務院總理李強提及，中國要重振8、90年代江淅兩省民企企業家創業精神，希望當局會由「自上而下的頂層設計和實施方法回到自下而上的自發性政策變革」。

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