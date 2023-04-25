▲ 【中國經濟】港大經管朱曉冬籲中央減少對民企管制 自主創新政策成效不大

市場關注中國民企的發展情況，港大經管學院經濟學學術領域主任及經濟學教授朱曉冬認爲，現時中國民企在經營上面對眾多不確定性，導致經營受限，建議中央可透過在法律和政治上提高對民企的權利和保護意識，減少對民企的管制，以給予其充足信心，同時呼籲中央給予更多地方政府和企業家自主空間。

過去一年，有民企因某些因素被收購並併入國企，朱曉冬指，民企被併的現象過多，產生不健康情況，影響中國經濟長遠發展。

中國出現虛假研發情況 導致資源錯配

朱曉冬指，過去中國一直強調要「自主創新」，中國的研發投入和專利數量在政府下迅速增長，但這並不代表研發的效率和技術有所提升。

他補充指，中國專利在國際上被引用的次數未如理想，也難以改善企業的生產率，「許多企業爲了更好的減稅政策，將非研發的支出定義爲研發費用」，甚至出現虛假研發情況，變相造成許多資源錯配。

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記者：伍鍵文