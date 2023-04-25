【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常

香港生產力促進局公布2023年度第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果。本季指數上升6.1至52.8，是自新冠疫情以來首次超越50中性水平線，專家認為這反映香港已經開始復常，中小企對本港營商環境重拾信心。

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五大分項指數全線上升，「盈利表現」(51.1，升12.3)及「營業狀況」(56.0，升12.0)的升幅最為顯著。此外「招聘意向」(54.4)及「投資意向」(51.9)亦分別上升 2.7及1.8。唯獨「環球經濟」(升1.3)雖然上升至48.3，是本季唯一未能超越50中性水平線的分項指數。

香港經濟重拾增長動力

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，全面通關加上多項大型活動重新啟動，讓香港經濟重拾增長動力。是次調查結果亦與市場預測呼應，有超過一半行業的中小企對營商信心感到樂觀。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恒則表示，內地自2022 年底放寬疫情防控重新開放，利好經濟復蘇刺激消費，加上香港的防疫措施亦有序解封，帶動綜合營商指數於第二季升至52.8，於八年來首次超越50點，也是自指數於2012年推出以來的第二高位。

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本報記者：李智賢

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