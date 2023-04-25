  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI影片】Runway推生成式AI影片App　成品比電腦版本更合理

科技 16:59 2023/04/25

分享：

分享：

Runway研發速度驚人，昨（24日）更將AI影片生成技術推至手機應用程式，iOS用户能透過其將影片生成為另一新片段。

人工智能（AI）初創企業、電影《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司Runway先前已推出AI影片生成模型Gen-1，上月更推出第二代模型Gen-2。Runway研發速度驚人，昨（24日）更將AI影片生成技術推至手機應用程式，iOS用户能透過其將影片生成為另一新片段。

Runway 生成式AI影片應用程式由Gen-1模型驅動，暫時只支援iOS系統。用户能免費下載應用程式，並獲得有限積分。Gen-1容許用家以文字、圖像和影片指令將現有片段轉換成全新影片，其功能和影片風格轉換工具類似，但會生成一段新影像，而非單純加上濾鏡。（見以下圖輯）Runway行政總裁Cristóbal Valenzuela向外媒《The Verge》表示，很快就會把Gen-2模型加至應用程式。

（外媒《The Verge》實測效果）

（外媒《The Verge》實測效果）

惟需注意的是，程式也有相對限制。其中用户不能處理長於5秒的影片，程式亦禁止某些主題的創作，如裸露或受版權保護的作品。影片生成程序在雲端完成，每段影片的生成時間約2至3分鐘，比一般影片編輯軟件所需時間長。

而生成式AI發展仍未完全成熟，故輸出的成果有機會顯得奇怪。如用户選擇在影片上使用粘土效果，成品亦不會像真黏土一樣行動。人物在影片中的每一幀都會被扭曲，四肢會被拉長或收縮，其特徵也會被融化。但應用程式製造類似影片的過程比電腦版本優勝。Cristóbal Valenzuela指，使這類技術能在流動裝置上使十分重要，而用手機直接拍攝影片，再對Gen-1下指令將其轉換，會令生成的影片更貼合現實。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
今日
【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔
今日
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔

你可能感興趣

【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
今日 13:30
【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔
今日 14:30
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔
軟件 移動裝置 手機Apps 人工智能 攝影 品牌 iOS

下一篇文章

【Gmail騙局】黑客冒充Google發送「祝賀電郵」　誘用戶領獎點擊惡意連結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款