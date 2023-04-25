【AI影片】Runway推生成式AI影片App　成品比電腦版本更合理

▲ Runway研發速度驚人，昨（24日）更將AI影片生成技術推至手機應用程式，iOS用户能透過其將影片生成為另一新片段。

人工智能（AI）初創企業、電影《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司Runway先前已推出AI影片生成模型Gen-1，上月更推出第二代模型Gen-2。Runway研發速度驚人，昨（24日）更將AI影片生成技術推至手機應用程式，iOS用户能透過其將影片生成為另一新片段。

Runway 生成式AI影片應用程式由Gen-1模型驅動，暫時只支援iOS系統。用户能免費下載應用程式，並獲得有限積分。Gen-1容許用家以文字、圖像和影片指令將現有片段轉換成全新影片，其功能和影片風格轉換工具類似，但會生成一段新影像，而非單純加上濾鏡。（見以下圖輯）Runway行政總裁Cristóbal Valenzuela向外媒《The Verge》表示，很快就會把Gen-2模型加至應用程式。

▲ （外媒《The Verge》實測效果）

▲ （外媒《The Verge》實測效果）

惟需注意的是，程式也有相對限制。其中用户不能處理長於5秒的影片，程式亦禁止某些主題的創作，如裸露或受版權保護的作品。影片生成程序在雲端完成，每段影片的生成時間約2至3分鐘，比一般影片編輯軟件所需時間長。

而生成式AI發展仍未完全成熟，故輸出的成果有機會顯得奇怪。如用户選擇在影片上使用粘土效果，成品亦不會像真黏土一樣行動。人物在影片中的每一幀都會被扭曲，四肢會被拉長或收縮，其特徵也會被融化。但應用程式製造類似影片的過程比電腦版本優勝。Cristóbal Valenzuela指，使這類技術能在流動裝置上使十分重要，而用手機直接拍攝影片，再對Gen-1下指令將其轉換，會令生成的影片更貼合現實。

責任編輯：歐朗欣

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