【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔

▲ Kindle Scribe更新了對比度滑標（Contrast Slider），增加用戶使用手寫筆在PDF文檔添加註釋時的可讀性。（Amazon）

亞馬遜（Amazon）去年推出電子書閱讀器Kindle Scribe，支援用戶在屏幕進行手寫功能，及提供類似實體書的閱讀體驗。Kindle Scribe日前發布功能更新，只需單擊數下即可將文檔，直接從Microsoft Word發送至Kindle Scribe中。

【網絡監管】兒童可從Kindle存取色情內容？ 蘋果、Google要求亞馬遜加強審查

用戶以往要將Microsoft Word文檔由各種外部設備，例如電腦、手機、iPad等，傳輸至Kindle Scribe，需預先把文檔上傳至Kindle的網頁界面工具。新功能將節省這一步驟，讓用戶直接在Microsoft Word中完成發送。

【AI大戰】微軟：美國AI優勢不大 中國將是ChatGPT主要競爭對手

Kindle Scribe也更新了對比度滑標（Contrast Slider），增加用戶使用手寫筆在PDF文檔添加註釋時的可讀性。此外，是次更新也加入了多欄排版設計，可讓用戶一次閱讀兩頁；及在筆記本頁面管理新增鳥瞰工具，使用戶能一次看到9個筆記本頁面，並對單個項目或整個批次進行適當的修改。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：