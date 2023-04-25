加拿大擬立法要求 航空公司就航班延誤賠償

加拿大交通部長周一（24日）表示，隨著航班時間延誤甚至取消的投訴量創歷史新高，將立法規定航空公司，需就大型航班服務中斷向乘客賠償。加拿大交通部長Omar Alghabra表示，除暴風雪等有限例外情況，當地的航空公司需為情況負責，補償乘客。

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Omar Alghabra表示，新例將堵塞漏洞。他指航空公司此前可以聲稱，航班服務中斷是因企業無法控制的事情或安全原因造成，但事實並非如此。新例下乘客不需證明自己有權獲得賠償，而將是航空公司證明其無需負責。

現時負責處理乘客退款要求的加拿大運輸署（CTA）表示，已積壓4.4萬宗投訴，創歷史新高。加拿大當局強調，新法案旨在加強現時旅行消費者保護法規，強調並非要妖魔化（demonize）航空公司。

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加拿大政府亦指，若航空公司無法解決乘客投訴，或將被CTA罰款，未來數周內將公布更多細節，包括針對延誤和行李遺失等情況。Omar Alghabra預料，部分規定將於夏季末期生效，其他規定亦將會在年底前生效。

但航空公司警告，措施或導致機票價格上漲。加拿大國家航空委員會（National Airlines Council of Canada ，NACC）行政總裁Jeff Morrison表示，懲罰遵守最高安全標準的航空公司做法不公平。亦有關注乘客權利社運分子認為，措施未有提供改善方法。

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責任編輯：李俊儀