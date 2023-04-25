  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加拿大擬立法要求 航空公司就航班延誤賠償

環球社會熱點 13:35 2023/04/25

分享：

分享：

加拿大交通部長周一（24日）表示，隨著航班時間延誤甚至取消的投訴量創歷史新高，將立法規定航空公司，需就大型航班服務中斷向乘客賠償。加拿大交通部長Omar Alghabra表示，除暴風雪等有限例外情況，當地的航空公司需為情況負責，補償乘客。

澳洲擬斥近千億 作二戰以來最大型軍事改革 【下一頁】

Omar Alghabra表示，新例將堵塞漏洞。他指航空公司此前可以聲稱，航班服務中斷是因企業無法控制的事情或安全原因造成，但事實並非如此。新例下乘客不需證明自己有權獲得賠償，而將是航空公司證明其無需負責。

現時負責處理乘客退款要求的加拿大運輸署（CTA）表示，已積壓4.4萬宗投訴，創歷史新高。加拿大當局強調，新法案旨在加強現時旅行消費者保護法規，強調並非要妖魔化（demonize）航空公司。

英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入 【下一頁】

加拿大政府亦指，若航空公司無法解決乘客投訴，或將被CTA罰款，未來數周內將公布更多細節，包括針對延誤和行李遺失等情況。Omar Alghabra預料，部分規定將於夏季末期生效，其他規定亦將會在年底前生效。

但航空公司警告，措施或導致機票價格上漲。加拿大國家航空委員會（National Airlines Council of Canada ，NACC）行政總裁Jeff Morrison表示，懲罰遵守最高安全標準的航空公司做法不公平。亦有關注乘客權利社運分子認為，措施未有提供改善方法。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲擬斥近千億 作二戰以來最大型軍事改革
2023/04/24
澳洲擬斥近千億 作二戰以來最大型軍事改革
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
2023/04/24
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
南韓重納日本入出口「白名單」 睽違逾3年
2023/04/24
南韓重納日本入出口「白名單」 睽違逾3年
德國公務員同意調薪方案 取消周一柏林機場罷工
2023/04/23
德國公務員同意調薪方案 取消周一柏林機場罷工
日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%
2023/04/23
日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%

你可能感興趣

澳洲擬斥近千億 作二戰以來最大型軍事改革
18:06 2023/04/24
澳洲擬斥近千億 作二戰以來最大型軍事改革
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
15:40 2023/04/24
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
南韓重納日本入出口「白名單」 睽違逾3年
10:43 2023/04/24
南韓重納日本入出口「白名單」 睽違逾3年
經濟 內政 旅遊資訊 航空 交通 運輸 加拿大 旅遊行業

下一篇文章

【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
【俄烏戰爭】烏軍被美阻襲莫斯科 俄外長指全球陷危險邊緣（持續更新）
【俄烏戰爭】烏軍被美阻襲莫斯科 俄外長指全球陷危險邊緣（持續更新）
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款