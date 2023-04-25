【鋰業股】天齊鋰業插7%創上市低　智利據報將與世界第二大鋰礦商SQM進行國有化談判

▲ 【鋰業股】天齊鋰業創上市低 智利據報將與鋰礦商SQM進行國有化談判

據《路透》引述消息人士報道，智利計劃將鋰工業國有化，並年中開始與世界第二大鋰礦商SQM（美：SQM）進行談判，以加強國家控制。

天齊鋰業 （09696） 周二（25日）跌7.7%，報48.45元，並創上市新低。值得留意的是，天齊鋰業是SQM大股東，至去年年底，天齊鋰業對SQM的總持股比例約為22.16%。而贛鋒鋰業 （01772） 跌8.2%，報47.85元。

智利經濟部長Nicolas Grau周一表示，希望說服SQM簽署由國家主導的公私模式，而SQM表示根據新戰略，它需要額外投資20億美元。

在智利政府上周宣布國有化電動車的電池原材料後，Grau又表示，當局會盡快與另一礦商Codelco商討公私營鋰生產。 他又補充說，總部位於美國的 Albemarle Corp（美：ALB） 預計也會取得進展，該公司是全球最大的鋰生產商，其合同將於2043年到期。

據內媒報道， 天齊鋰業相關人士表示，對於智利 鋰產業 國有化的政策和信息，現在公司也沒有看到更多具體要執行的實施細節，況且SQM開採權期限是在2030年，為時尚早。再者， 在鋰資源供應上，天齊鋰業的鋰精礦供應主要來自澳洲的格林布什礦山。

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編輯：姚卓然