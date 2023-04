【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴

意甲球隊拿坡里(Napoli)目前在聯賽榜遙遙領先,33年來首個聯賽冠軍近在咫尺。大批球迷為此大感興奮,周日(23日)險勝宿敵祖雲達斯(Juventus)後,組成電單車隊狂追隊巴。

英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000 【下一頁】

南非球迷近一年向曼聯球星狂發訊息 終收驚喜大禮 【下一頁】

拿坡里現時領先次席拉素(Lazio)多達17分,最快可能在下輪比賽後,鎖定成為今屆冠軍。球隊對上一次已是阿根廷已故球王馬勒當拿(Diego Maradona)帶領在1990年奪冠,因此大批球迷對睽違33年的冠軍深感興奮。

Absolutely astonishing view from the rear window of Napoli team bus at 3am when they landed back in Naples after beating Juventus at Turin.



After 33 years, Napoli next week can be crowned champions.



Incredible troop of motorbike following them pic.twitter.com/xKfbO1guzJ