【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴

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意甲球隊拿坡里（Napoli）目前在聯賽榜遙遙領先，33年來首個聯賽冠軍近在咫尺。大批球迷為此大感興奮，周日（23日）險勝宿敵祖雲達斯（Juventus）後，組成電單車隊狂追隊巴。
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拿坡里現時領先次席拉素（Lazio）多達17分，最快可能在下輪比賽後，鎖定成為今屆冠軍。球隊對上一次已是阿根廷已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）帶領在1990年奪冠，因此大批球迷對睽違33年的冠軍深感興奮。
Absolutely astonishing view from the rear window of Napoli team bus at 3am when they landed back in Naples after beating Juventus at Turin.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 24, 2023
After 33 years, Napoli next week can be crowned champions.
Incredible troop of motorbike following them pic.twitter.com/xKfbO1guzJ
當拿坡里周日作客絕殺祖雲達斯後，球員乘坐大巴離開返回拿坡里時，便出現電單車組成的球迷車隊緊隨其後的場面。
拿坡里機場亦在周一（24日）聚集約萬名球迷，於清晨時間狂歡等待球隊凱旋回歸，同時慶祝拿坡里即將相隔33年再次成為聯賽冠軍。
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責任編輯：吳漢培