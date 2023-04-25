  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德媒漫畫指印度人口超越中國 印度人反批種族主義

環球社會熱點 12:46 2023/04/25

分享：

分享：

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）近日刊登一幅漫畫，以印度人口超越中國為主題。但印度政界人物及不少網民卻十分憤怒，投訴漫畫内容涉及種族主義。

【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特 【下一頁】

《明鏡周刊》的漫畫中有兩輛火車，首輛有印度國旗的火車擁擠不堪，車内和車頂都載滿乘客。而另一輛有中國國旗的子彈頭火車内有兩名司機，看到印度火車超越他們後都露出震驚的表情。

印度聯邦政府官員錢德拉塞卡爾（Rajeev Chandrasekhar）抨擊《明鏡周刊》，指該媒體試圖利用漫畫來嘲笑印度。他聲稱在印度總理莫迪（Narendra Modi）帶領下，該報要與印度打賭顯然不明智，更豪言印度經濟規模會在幾年内超越德國。

AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？ 【下一頁】

印度信息和廣播部高級顧問古普塔（Kanchan Gupta）轉發漫畫，批評《明鏡周刊》用漫畫形式諷刺印度，是令人髮指的種族主義，但漫畫與現實毫無相似之處，目的只是讓印度向中國低頭。 

印度政黨YSRCP的議員雷迪（V. Vijayasai Reddy）則攻擊漫畫品味低劣，指西方更喜歡將印度描繪成一群貧窮和苦苦掙扎的人，卻不會展示印度也有Vande Bharat快速列車。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特
今日
【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特
特朗普擅自公開與查理斯私人信 料未獲英王室同意
今日
特朗普擅自公開與查理斯私人信 料未獲英王室同意
【英國王室】哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠
2023/04/24
【英國王室】哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠
喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦
2023/04/24
喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦
離世名人Twitter帳戶重現藍剔 引收費疑雲
2023/04/24
離世名人Twitter帳戶重現藍剔 引收費疑雲

你可能感興趣

【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特
今日 12:14
【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特
特朗普擅自公開與查理斯私人信 料未獲英王室同意
今日 09:05
特朗普擅自公開與查理斯私人信 料未獲英王室同意
【英國王室】哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠
16:23 2023/04/24
【英國王室】哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠
網絡熱話 種族主義 人口 印度 中國 火車 德國

上一篇文章

【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴

下一篇文章

【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
【俄烏戰爭】烏軍被美阻襲莫斯科 俄外長指全球陷危險邊緣（持續更新）
【俄烏戰爭】烏軍被美阻襲莫斯科 俄外長指全球陷危險邊緣（持續更新）
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款