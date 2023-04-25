德媒漫畫指印度人口超越中國 印度人反批種族主義

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）近日刊登一幅漫畫，以印度人口超越中國為主題。但印度政界人物及不少網民卻十分憤怒，投訴漫畫内容涉及種族主義。

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《明鏡周刊》的漫畫中有兩輛火車，首輛有印度國旗的火車擁擠不堪，車内和車頂都載滿乘客。而另一輛有中國國旗的子彈頭火車内有兩名司機，看到印度火車超越他們後都露出震驚的表情。

印度聯邦政府官員錢德拉塞卡爾（Rajeev Chandrasekhar）抨擊《明鏡周刊》，指該媒體試圖利用漫畫來嘲笑印度。他聲稱在印度總理莫迪（Narendra Modi）帶領下，該報要與印度打賭顯然不明智，更豪言印度經濟規模會在幾年内超越德國。

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印度信息和廣播部高級顧問古普塔（Kanchan Gupta）轉發漫畫，批評《明鏡周刊》用漫畫形式諷刺印度，是令人髮指的種族主義，但漫畫與現實毫無相似之處，目的只是讓印度向中國低頭。

印度政黨YSRCP的議員雷迪（V. Vijayasai Reddy）則攻擊漫畫品味低劣，指西方更喜歡將印度描繪成一群貧窮和苦苦掙扎的人，卻不會展示印度也有Vande Bharat快速列車。

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責任編輯：鄭錦玲