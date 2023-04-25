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【HSBC滙豐】滙豐7天營業安排分行「三減一」 保留兩家分行開足7日

股市 12:36 2023/04/25

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【HSBC滙豐】滙豐7天營業安排分行「三減一」 保留兩家分行開足7日

HSBC滙豐今年3月在3家指定分行試行7天營業安排，該行最新公布，決定延長其中兩間分行的試行安排，分別為尖沙咀廣東道海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、銅鑼灣柏寧卓越理財中心。

參考滙豐3月時公布，未有延續7天營業安排的是觀塘開源道分行。

滙豐表示，將繼續為預約客戶於周末延長營業的特別時段（星期六下午1時至5時、星期日及5月1日星期一下午2時至5時），提供包括開立戶口、啟動流動或網上理財服務等非現金交易的銀行事務。客戶可經滙豐網頁預約。

滙豐：試驗期間6成使用服務新客戶為非本地客

滙豐又指，在試行周末延長營業時間期間，所有預約時段全數約滿，到訪的客戶主要是辦理開立戶口。這些新客戶當中，約6成為非本地居民。而根據的客戶調查，9成到訪的客戶都滿意本行周末延長營業的服務安排。

滙豐3家分行試行開足7日 2月非港居民開戶數恢復社會事件前，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

個人銀行 尖沙咀 銅鑼灣 滙豐控股（00005）
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