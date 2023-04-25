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【電動車】小鵬顧宏地：全球電動車大戰將僅剩10車企倖存　中資車企「不能只做中國玩家」、每年銷售有何門檻？

股市 12:22 2023/04/25

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【電動車】小鵬顧宏地：全球電動車大戰將僅剩10車企倖存　中資車企「不能只做中國玩家」、每年銷售有何門檻？

小鵬汽車 （09868） 副董事長兼總裁顧宏地接受外媒訪問時表示，預期在未來10年，全球汽車行業將縮減到僅存10間公司，因中國電動汽車市場的激烈競爭漫延至全球舞台上。

顧宏地指，若中資車企要生存到最後，需要在全球出口的支撐下每年銷售至少300萬輛汽車，可能有一半交付量是來自中國以外的市場。

「要加入那個『300萬俱樂部』，你不能只做中國玩家，你必須是全球玩家。」

全球最大的汽車製造商豐田在2022年售出了1050萬輛汽車，而電動車巨頭Tesla則售出了130萬輛。顧宏地預期，在未來5年至10年，行業將會更集中，全球車企或減到少於10間。

中美關係礙小鵬海外拓展

顧宏地指，今年行業正面對競爭劇烈的格局，減價壓力不單造成競爭，也令消費者變得猶豫。而中美關係惡化令小鵬的海外拓展計劃變得更複雜。

他指，中資車企在今日進入美國市場可能困難，集團需要時間研究及尋找進入市場的方法。雖然如此，他認為集團仍看到在中國以外的市場蘊藏許多增長機會。

他又提到，目前為止，集團的合作夥伴關係都沒有受到任何政治噪音影響。如果這些限制確實開始對集團產生影響，他相信整個中國行業都會找到解決方案。

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編輯：袁諾曦

港股 小鵬汽車－W（09868） Tesla
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