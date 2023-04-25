「灣區新領袖-青少年培訓計劃」正式啟動　梁宏正鼓勵港青把握大灣區發展機遇

由大灣區青年新動力與惠州新動力聯合主辦，香港直接資助學校議會合辦的「灣區新領袖-青少年培訓計劃 • 香港直接資助學校議會篇」日前（22日）正式啟動。40名入選學員分別來自香港八所中學，他們未來6個月將會參與師友計劃、主題分享、外出參觀、義工服務等一系列活動。

▲ 全場大合照。

特區政府民政及青年事務局副局長梁宏正、中央駐港聯絡辦公室青年工作部二級巡視員張國來、深水埗民政事務專員黃昕然擔任啟動禮主禮嘉賓，並與港區全國人大代表、大灣區青年新動力及惠州新動力創會主席樓家強，香港直接資助學校議會主席陳狄安一同主持啟動儀式。



梁宏正在致辭中表示：「青年發展是本屆政府的施政重點，民青局去年底公布的《青年發展藍圖》，闡述了未來青年發展工作的理念和方針，並提出超過160項措施支持青年發展，以培育青年成為愛國愛港、有抱負、具備世界視野和正向思維的新一代。而「灣區新領袖-青少年培訓計劃」的目標與民青局的想法一致，以官商民合作的方式，為青年創造更多發展空間，拓闊青年視野，引領他們認識國家和大灣區發展，讓擁有不同興趣和潛力的青年人都能夠找到適合自己的事業發展發揮所長。」

▲ 民政及青年事務局副局長梁宏正致辭。

陳狄安校長表示：「十分開心與大灣區青年新動力和惠州新動力合辦本次活動，以交流考察、專題分享、師友計劃、義工服務等多元活動，培育更多香港青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代，絕對是一舉多得。期望參與的學生能夠好好裝備自己，成為一名出色的青年領袖，為國家、為香港貢獻力量。」

▲ 香港直接資助學校議會主席陳狄安致歡迎辭。

當日現場更舉行了簡單而隆重的簽約儀式，由大灣區青年新動力執行主席何廸夫、惠州新動力執行主席徐浩然與香港直接資助學校議會主席陳狄安共同簽訂合作協議，為日後推動更多香港青年到灣區交流建立良好根基。簽約儀式邀請到民青局副局長梁宏正、中聯辦青工部二級巡視員張國來以及港區全國人大代表樓家強共同見證。

▲ 大灣區青年新動力執行主席何廸夫(第一排右)、惠州新動力執行主席徐浩然(第一排左)、香港直接資助學校議會主席陳狄安(第一排中)共同簽訂合作協議。

「灣區新領袖-青少年培訓計劃」聯席召集人何廸夫及徐浩然表示：「是次計劃響應了「百萬青年看祖國」主題活動，為內地與香港青年搭建了彼此交流交往、增進情誼的重要平台。我們未來將會與更多學校合作開展培訓計劃，進一步深化兩地青年合作共融，為粵港交流更緊密合作締造新貢獻。」

▲ 深水埗民政事務專員黃昕然(第一排左一)與港區全國人大代表樓家強(第一排右一)頒贈感謝狀予參與學校代表。

（特約）