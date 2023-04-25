▲ 【無人機】大疆DJI美國侵權案敗訴須賠近22億港元 拒認涉用軍事技術

中國無人機製造商大疆（DJI Technology）遭美國航天公司Textron （美：TXT）入稟控告侵權，案件上周五作結。美國德州韋科市（Waco）聯邦陪審團裁定，大疆侵權指控成立，涉及侵犯Textron兩項無人機飛行控制系統專利，須賠償2.79億美元（折合21.8億港元）。

大疆回應裁決指，公司強烈不同意裁決，將積極尋求所有選擇以捍衛其合法權利。公司續指，Textron是軍用直升機公司，而大疆只是民用無人機製造商，兩者在技術上沒有共同之處。

Textron則滿意裁決，形容是「創新的歷史獲認可」。

該公司於2021年入稟控告大疆，指控其自動懸浮功能的方式，與其專利技術相同，大疆則認為其提出的專利並不適用。

值得注意，美國國防部於去年10年禁止所有美國人士投資大疆，指控公司與中國軍方有聯繫。大疆當時已重申，從來沒有在市場定位或出售產品，作軍事用途。

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編輯：麥德銘