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【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據

科技 13:30 2023/04/25

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在過去一周，Snapchat在App Store上的評分是1.67，其中75%的評價為一星。（Snapchat）

Snapchat上周向用戶免費開放AI聊天機械人「My AI」，但推出不足一周，已惹來大量用戶劣評。據《TechCrunch+》報道，在過去一周，Snapchat在App Store上的評分是1.67，其中75%的評價為一星，更有用戶表示擔憂My AI會暗中收集個人數據。

【俄版ChatGPT】俄銀行推AI聊天機械人GigaChat　擁更智能俄語交流能力

My AI的功能之一，是通過Snap Map 的位置訊息，向用戶提供附近的地點建議；但有Snapchat用戶發現，即使他們沒有在Snap Map共享自己的位置，My AI仍然能夠知道他們身處的地方，擔心該工具是會暗中收集個人數據。

用戶反映   提供有害內容

另外，也有用戶反映My AI會向未成年的用戶，提供不合適或者有害的內容，包括關於酒精、大麻和性行為的建議，形容該AI相當可怕。

【AI風險】研究：ChatGPT生成程式代碼　大部分存安全漏洞

Snapchat表示，如用戶不喜歡My AI，可以選擇不使用它。但是，由於My AI的位置是固定在Snapchat聊天界面上，所以是無法取消置頂、屏蔽或者刪除，除非是訂閱了付費的「Snapchat+」功能。有用戶認為，Snapchat是強迫他們進行付費訂閱，以擺脫My AI的騷擾。

責任編輯：陳卓賢

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