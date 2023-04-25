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【中國經濟】中央政治局會議或於本周召開　關注政策重心會否轉向

宏觀解讀 11:47 2023/04/25

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【中國經濟】中央政治局會議或於本周召開　關注政策重心會否轉向

據彭博報道，4月召開的中國中共中央政治局會議通常會聚焦經濟，為未來幾個月的政策定調，但目前還沒有確切的會議日期，可能會在本周舉行。報道指出由於中國的經濟復甦已經步入正軌，政府領導人的政策重心可能會轉向在不實施額外刺激的情況下，提振企業信心，增加就業，促進房地產市場發展。

中國央行已示意將開始取消近年來引導金融機構向小微企業發放貸款的疫情刺激措施。地方政府也背負著創紀錄的債務，降低了其加大財政支持的能力。

報道稱，要留意以下重點：去年12月，中國高層領導人強調了經濟面臨的三大風險：需求收縮，供給衝擊和預期減弱。自2021年12月首次出現以來，多次政策會議都提到了這些所謂的「三重壓力」。不過，中國央行在一季度貨幣政策例會聲明中去除了相關措辭，這是自2021年末以來首次在此類場合沒有提及「三重壓力」。中國央行行長易綱最近的講話也表明經濟前景更加樂觀。

因此，報道提倡可從評估中央政治局用來描述經濟風險的措辭，以衡量其對經濟復甦的信心。

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編輯：姚卓然

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