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【英國王室】梅根新造型惹整容疑雲 被指似大嫂凱特

環球社會熱點 12:14 2023/04/25

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英國哈里王子（Prince Harry）太太梅根（Meghan Markle）周末時，在好友的演講中亮相。梅根在影片中展示了新造型，一頭直髮示人。但有不少網民認為，梅根新造型在眼睛顏色等方面與大嫂﹑英國王儲妃凱特（Kate Middleton）相似。但亦有梅根粉絲認為，拉直頭髮是很多黑人女性會做的事情。

AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？ 【下一頁】

現年41歲的梅根在攝影師Misan Harriman的TED演講中亮相，影片中她擁有一頭直髮。有網民在社交媒體Twitter上指，梅根或戴上淺啡色隱形眼鏡，令她和凱特看起來更似，認為梅根的新造型充滿妒忌和迷戀。亦有網民直言，雖然梅根似乎努力令自己看起來似凱特，但絕對不會發生。

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但亦有梅根粉絲辯稱，梅根絕對無做過整容手術，一切只是光線、角度和輪廓造成，而拉直頭髮是很多黑人女性所做的事情，白人需要在黑人女性的頭髮議題上閉嘴。更有網民力稱梅根，指她已經得到愛和陽光的祝福，自帶光芒，無需接受整容手術。

哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠 【下一頁】

但亦有網民猜測指，梅根或許並非在模仿王室成員，而是希望更像樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、美國名媛Kim Kardashian或女星Jennifer Aniston等荷里活名人。

由於梅根已有數月未有公開露面，有網民指或現時已有解釋，認為原因和其子女無關，暗指她接受整容手術。亦有網民猜測梅根整容手術內容，包括或注射了肉毒桿菌、臉頰位打入填充物等。

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責任編輯：李俊儀

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