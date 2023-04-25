【俄版ChatGPT】俄銀行推AI聊天機械人GigaChat　擁更智能俄語交流能力

▲ igaChat現階段只向部分受邀者進行測試，並未全面對外公開應用。（Sberbank）

自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT面世後，多個國家及企業都意識到AI的潛力，相繼推出自家的AI工具。俄羅斯銀行Sberbank也發布AI聊天機械人GigaChat，聲稱該AI較其他外國神經網絡系統，擁有更智能的俄語交流能力。

【AI風險】研究：ChatGPT生成程式代碼 大部分存安全漏洞

GigaChat是俄國首款自家製AI聊天機械人，Sberbank表示，GigaChat可以進行對話、撰寫訊息及回答事實問題，也可以編寫程式代碼，並根據描述來創造圖像，功能和ChatGPT相當相似。不過，GigaChat現階段只向部分受邀者進行測試，並未全面對外公開應用。

【AI大戰】微軟：美國AI優勢不大 中國將是ChatGPT主要競爭對手

另一方面，Sberbank進軍AI領域，也是為減少俄羅斯對進口技術的倚賴，因為自俄烏戰事爆發以來，西方多國對俄方實施經濟制裁，俄羅斯自家的創新技術將顯得更重要。Sberbank行政總裁German Gref則形容：「GigaChat將是整個俄羅斯科技領域的一項突破。」

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：