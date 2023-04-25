▲ 【資金動向】法巴：外資經滬深港通北上資金近3個月急放慢 北水4大愛股有哪些？

法巴發表研究報告指，外國投資者資金自去年11月起重回亞洲市場，當中資金主要以流入北亞為主，總值206億美元流入亞洲7大國家，而東盟（ASEAN）市場則錄得資金淨流出。在這接近半年時間之中，經互聯互通北上淨流入A股的資金達420億美元，但當中逾8成、約345億美元集中在首3個月，主要受到內地放寬防疫政策，重新通關的利好消息帶動。

不過，該行指出，因應內地復常的樂觀情緒已降溫，但近日內地經濟數據理想，3月份內地零售銷售強勁增長，服務業PMI攀升，反映內地消費市場正迅速復甦。

若以月份計算，今年來經互聯互通渠道北上的資金，1月、2月、3月及4月資金流入額分別為208.75億美元、13.98億美元、51.7億美元及8.53億美元，累計淨買入282.95億美元。

北水南下4大愛股：中移動、商湯、快手、工行

數據顯示，今年來經互聯互通渠道北上，資金最常買入的5隻股票分別是寧德時代（深：300750）、貴州茅台（滬：600519）、五糧液（深：000858）、京東方（深：000725）及匯川技術（深：300124）。

至於北水南下最常買入的4隻股票分別是中移動 （00941） 、商湯 （00020） 、快手 （01024） 及工行 （01398） 。

從外資的資金流向來看，反映機構投資者看法的轉變，他們較關注四大主題：（1）內地復常及在岸電動車產業鏈；（2）離岸電訊及互聯網行業；（3）韓國及台灣的科技硬件行業；（4）印度金融業。

法巴認為，隨亞洲貨幣回穩，加上盈利預測動力上升，是驅使外資持續流入亞洲股市的兩大推動力。今年來，外資主要買入通訊服務（國企電訊、騰訊及百度）及必需消費品兩大行業，並傾向沽出工業、金融、資訊科技及原材料行業。

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記者：陳韻妍