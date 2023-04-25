【Google更新】Google增同步代碼認證　或降低帳户安全性

▲ Google今日宣布，登入代碼將能同步到Google帳號，用户無需使用指定裝置收取代碼。

科技巨頭Google在2010年推出Google Authentictor， 向用户提供6到8位數字代碼作帳號登入驗證。惟功能只支援一個裝置，用户無法在其他裝置上獲取代碼。而Google今日宣布，代碼將能同步到Google帳號，用户無需使用指定裝置收取代碼。

用户在更新Google Authenticator後，並透過應用程式登入Google帳號，雙因素認證（2FA）代碼便會自動在新裝置上恢復和備份，免卻用户在新裝置上的設定過程，方便其登入。即使用户沒有登入Google帳號，仍能跟隨Google支援頁面上的方法將代碼轉移至另一裝置。

產品經理Chirstiaan Brand在網頁上表示，在針對認證功能的反饋中，其中最主要的是用户在遺失裝有Google Authenticator的裝置後，無法登入設置了2FA代碼認證的帳號。而是次更新將一次性代碼儲存在用戶的Google帳號上，使其更耐用，有效解決困擾用户已久的問題。Chirstiaan Brand指，新功能將保障用户的帳號不會被鎖定，保留其訪問權，加強了便利及安全性。

【反壟斷案】Epic Games指控App Store壟斷 法院再判蘋果勝訴

【Twitter藍剔】Twitter免費藍剔回歸 過百萬追蹤帳號重獲認證

雲端同步 或帶來額外網絡安全風險

以雲端同步一次代碼對網絡不法分子來說有相對吸引力。他們有機會闖入任何一個帳號，從而訪問大量敏感帳號。而Google發言人Kimberly Samra則指，用户能選擇是否開啟新功能，若決定使用，便不要預期會有Google標準措施外的安全保障。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：