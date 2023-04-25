【加密貨幣】Coinbase反擊SEC　入稟要求回應加密資產監管規則

加密貨幣交易所Coinbase （美：COIN）早前披露遭美國證交會SEC預告或採執法行動後，Coinbase 周一公布，已在聯邦法院發起訴訟，要求SEC公開回應公司去年提交的請願書，該請願書要求SEC提供清晰指引，哪類數碼資產會被視為證券，以及設立一個與加密貨幣相容的新市場結構框架。

Coinbase 表示，SEC至今未有回應其請願書，即使Coinbase 和其他加密資產企業正面對來自SEC的潛在監管執法行動，但卻無從得知哪些法律可應用在他們身上。

加密貨幣行業普遍認為自己處於監管的灰色地帶，不受現有美國證券法的管轄，需要制定新的法規來監管該行業。

不過，SEC主席Gary Gensler曾表明，加密貨幣公司應遵守現有法律，不需要制定新的加密貨幣專屬法規。

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編輯：麥德銘