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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》3月吸金近17億元　另《PUBG Mobile》重回全球手遊收入榜第二位

股市 11:09 2023/04/25

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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》3月吸金近17億元　另《PUBG Mobile》重回全球手遊收入榜第二位

市場研究機構Sensor Tower 商店情報數據顯示，3月騰訊 （00700） 《王者榮耀》在全球App Store 和Google Play吸金2.15億美元（約16.9億港元），蟬聯全球手暢銷榜冠軍。

該報告指，騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.39億美元的收入位列榜單第2名，其中，65.6%的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入佔8.7%，沙特阿拉伯市場佔2.8%。3月17日，該遊戲全球收入達到645萬美元，是3月收入表現最好的一天。本期遊戲內迎來新地圖「綠洲世界」、冒險列車等重大更新，同時海外版本也推出了布加迪新皮膚和新賽季通行證，使得遊戲重回全球手遊收入榜第2名。

至於米哈遊《原神》位列榜單第3名。本期50.2%的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入佔20.2%，美國市場佔9%。3月21日，申鶴和神裡綾華回歸祈願池，當天遊戲收入飆升至近1100萬美元。3月21日至23日，《原神》連續3天位列中國iPhone手遊暢銷榜榜首。

榜單頭五位另外兩款遊戲為King《Candy Crush Saga》和CyberAgent《Uma Musume Pretty Derby》。

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編輯：姚卓然

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