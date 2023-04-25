霍士新聞王牌主播離巢 傳曾講管理層壞話（第二版）

霍士新聞（Fox News）上周同意，就美國大選誹謗案向投票機公司Dominion支付近7.9億美元（約61.62億港元）和解後，突然出現人事變動。霍士新聞周一（24日）宣布王牌主播卡爾森（Tucker Carlson）離巢，卡爾森據報十分敢言，曾私下批評公司管理層。

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（第二版更新卡爾森離職内情）

霍士新聞發表簡短聲明，指卡爾森已於上周五（21日）完成最後一場節目，感謝對方作為主持及撰稿人對公司所作的貢獻。

卡爾森離巢消息傳出後，霍士公司（Fox Corp., FOXA）股價應聲下跌5%。

俄羅斯國營媒體RT隨即於Twitter發文，向卡爾森打招呼，並表示對方來到RT將可發問更多問題。RT發言人更指，該公司會一直歡迎直言不諱的人。

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美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，霍士公司行政總裁拉克蘭（Lachlan Murdoch）與霍士新聞行政總裁斯科特（Suzanne Scott）上周五晚共同決定與卡爾森分道揚鑣，而卡爾森直至周一早上才得悉此事。

美國大選誹謗案中，代表 Dominion一方的律師發現 卡爾森曾侮辱管理層，包括向製片人發信息時批評高層不明白公司已失去聲譽和觀眾信任，又炮轟霍士新聞在2020年美國大選提前宣布拜登（Joe Biden）取得共和黨票倉亞利桑那州是在玩火。

另外，外媒指霍士公司創辦人梅鐸（Rupert Murdoch）也憂慮，卡爾森作出沒有根據的指控，包括堅稱政府特工臥底有份參與國會暴亂，會為公司帶來更大麻煩。

卡爾森為霍士新聞收視率最高的主播，平均每晚有超過300 萬觀眾收看其節目。他的節目經常為保守派及共和黨設定議程，混合了民粹主義保守派對移民、性取向、種族等議題的觀點。

卡爾森擔任霍士新聞黃金時段主播以來，一躍成為共和黨内最具影響力的人物，就連前總統特朗普（Donald Trump）本月於紐約出庭後首次受訪，也是接受卡爾森訪問。

不過霍士新聞早前被Dominion控告誹謗一案中，卡爾森的私人短訊内容也因此披露。卡爾森私下曾批評特朗普，更被質疑他明知陰謀論為不實觀點，仍於節目上散播有關説法。

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責任編輯：鄭錦玲