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【俄烏戰爭】洩密文件爆烏軍圖襲莫斯科 遭美國阻止

環球政治 10:45 2023/04/25

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美國《華盛頓郵報》引述流傳洩漏機密文件，指華府力阻烏克蘭，在俄烏戰爭爆發一周年時，大舉攻擊俄羅斯首都莫斯科。事件被指揭露美烏之間衝突，美方致力避免戰事升級，烏方則希望延伸戰場至俄國領土。

【俄烏戰爭】俄徵「真男人」入伍 收入為俄平均月薪四倍起跳 【下一頁】

流出的美國國家安全局（NSA）機密文件聲稱，烏軍國防部情報總局（HUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）下令，情報總局準備在2月24日，俄烏戰爭爆發一周年時全力向莫斯科發動大規模襲擊。

據悉，烏軍同時打算攻擊俄國黑海城市港口新羅西斯克（Novorossiysk），向俄國展示烏軍有能力深入敵方領土作戰。

2月22日即戰爭周年前兩年，美國中央情報局（CIA）最新情報指HUR應美方要求，同意延後攻擊莫斯科，但流傳文件未有詳細解釋原因。

歐洲2022年國防開支創新高 超冷戰最後一年 【下一頁】

華盛頓郵報認為，事件再次反映美烏在今次戰爭中取態差別。美國極力希望避免戰爭升級至美俄兩軍直接衝突，部分美國官員憂慮，如烏軍攻擊俄國時涉及美國武器，或激發俄方用戰術核武回應。

烏軍一直希望戰場能擴大至俄國領土，俄國境內不時出現神秘爆炸或無人機攻擊事件。烏方官員通常否認責任，惟布達諾夫曾警告俄國境內攻擊持續出現。

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責任編輯：吳漢培

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