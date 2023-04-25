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【反壟斷案】Epic Games指控App Store壟斷　法院再判蘋果勝訴

科技 11:01 2023/04/25

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Epic Games在案件中指控蘋果強迫用戶使用App Store，並從遊戲內交易中抽取30%的分成費過高。（法新社）

遊戲開發商Epic Games在2018年時，將旗下遊戲《要塞英雄》（Fortnite）上架至App Store，但在2020年因啟用自家支付系統而遭蘋果（Apple）封殺。Epic Games及後指控App Store壟斷但申訴失敗，判蘋果獲勝；早前Epic就案件上訴，但法院再度宣布維持原判。

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蘋果表示，今次10項索償中有9項是對該公司有利的裁決，這標誌著蘋果的重大勝利。此外，這也是兩年來，聯邦法院第二次裁定蘋果在州和聯邦層面上遵守反壟斷法。

Epic Games在案件中指控蘋果強迫用戶使用App Store，並從遊戲內交易中抽取30%的分成費過高。但蘋果就認為30%費用並不高，因為當中不只是含有處理支付的手續費，還包括了軟件分銷等成本。

【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App

另一方面，《要塞英雄》自2020年起遭App Store下架，預計Epic Games每年至少損失4億美元（約31.4億港元）收益。

責任編輯：陳卓賢

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