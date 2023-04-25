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【業績｜光伏股】新特能源反插9%　首季淨利潤升39%、營業收入升五成

股市 10:35 2023/04/25

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【業績｜光伏股】新特能源首季淨利潤升39%　營業收入升五成

新特能源 （01799） 今年首季營業收入100.9億元（人民幣‧下同），按年升50.3%，淨利潤為34.7億元，按年升39.15%。於2023年3月31日，集團資產總額837.3億元。

新特能源周二（25日）曾大跌11.7%，低見19.2元，現跌9.3%，報19.72元。

另外，新特能源擬發行不超過3億A股，用作投資建設准東20萬噸多晶硅項目。公司考慮到整體因素，包括A股市場的相關板塊的市場表現及流動性，預期新A股的發行價格將釐定在高於現有H股交易價格的水平。

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編輯：姚卓然

新能源 港股 新特能源（01799） A股 H股
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