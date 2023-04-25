▲ 【中國市場】摩根資管整合內地品牌 上投摩根基金更名為摩根基金管理中國

摩根基金管理（中國）宣布，公司更名為「摩根資產管理」（J.P. Morgan Asset Management），以便通過全球營運模式，更好地賦能中國業務的發展，投資者將陸續在各大平台看到新品牌。上投摩根基金的法定名稱亦由「上投摩根基金管理」變更為「摩根基金管理（中國）」。摩根資產管理未來將以全新品牌繼續拓展中國市場，提供全球化的投資解決方案，共同打造更強健的投資組合。

摩根資產管理全球首席執行官George Gatch和摩根資產管理全球主席Paul Bateman到訪上海，與中國本地團隊面對面進行交流，並參觀了摩根資產管理中國團隊新成員未來在上海中心大廈的辦公區域。今年底，摩根基金管理（中國）員工將搬入摩根大通位於陸家嘴的上海辦公室。

摩資管理員在內地積累19年本土經驗

摩根資產管理亞太區首席執行官Dan Watkins表示，中國一直是摩根資產管理在亞太地區發展的重要市場，此次品牌更名能夠將集團在華業務與全球品牌更好地統一起來，這不僅標誌著整合之旅邁出了第一步，同時也展現對中國市場的長期承諾。

摩根資產管理中國總經理王大智表示，過往19年中已經積累了豐富的本土經驗，依托摩根資產管理的品牌聲譽和全球資源，有信心進一步推動未來中國業務的增長。

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編輯：陳韻妍