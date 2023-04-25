【TSLA】Tesla向部分非Tesla新能源車輛開放內地試點充電網絡　包括北京上海共10座超級充電站

▲ 【TSLA】Tesla向部分非Tesla新能源車輛開放內地試點充電網絡

Tesla（美：TSLA）公布，開放中國地區部分非Tesla新能源車輛試點充電網絡，首批試點包括開放10座位於北京和上海的Tesla超級充電站，並適用於37款非Tesla車型。另外，公司亦試點開放120座目的地充電站，覆蓋25個省份或直轄市。

Tesla表示，試點開放充電網絡旨在給予新能源車主們更貼心的體驗，期望帶動產業技術加速升級，推進行業「油轉電」進程。

目前，Tesla在中國已布局超級充電站1600多座，超級充電樁超10000根，配合700多座目的地充電站，超2000根目的地充電樁，充電網絡已100%覆蓋所有眷會城市及直轄市。

在2021年底，公司在歐洲向非Tesla車推出「充電網絡開放試點計劃」，目前全球10餘個國家及地區的車主已可享受此項服務。

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編輯：姚卓然