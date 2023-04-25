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【五一黃金周】澳門珠海五一起取消限制通關次數、3月逾195萬名旅客訪澳　濠賭股未受惠

股市 09:53 2023/04/25

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【五一黃金周】澳門珠海五一起取消限制通關次數、3月逾195萬名旅客訪澳　濠賭股未受惠

五一黃金周將至，澳門與珠海的口岸由5月1日開始，取消限制通關次數的措施，旅客經拱北關閘口岸或青茂口岸出入境，不再規定每一天只可以來回一次。入境限制進一步放寬，濠賭股未有受惠，銀河娛樂 （00027） 、金沙中國 （01928） 及美高梅中國 （02282） 均跌逾1%。

澳門與珠海的拱北口岸舊聯檢樓因封閉進行工程，今年1月兩地恢復了疫後正常通關措施後，兩地仍一致協商，將疫情期間實施的24小時內限制通關一次的措施，延長多3個月，至4月30日午夜結束。

3月訪澳香港旅客按年大增10.8倍

澳門統計暨普查局數據顯示，3月份入境旅客逾195.6萬人次，按年增加2.7倍，按月升22.8%。留宿旅客和不過夜旅客人數同比亦分別增加5.2倍及1.6倍。旅客平均在澳門逗留時間維持在1.2日；留宿旅客的平均逗留時間為 2.2日，按年減少1.4日。

其中，內地旅客按年增加1.6倍至124.2萬人次，自由行旅客大幅上升6.9倍；香港旅客按年大增10.8倍；台灣地區旅客亦增加4.5倍。今年1至3月份入境澳門的旅客共逾494萬人次，按年大增1.6倍。

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編輯：陳韻妍

港股 口岸 出入境管制 香港 自由行 澳門 金沙中國有限公司（01928） 珠海 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027）
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