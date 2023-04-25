【券商點睇】產品結構調整至智能家居 晶門半導體出貨量逆勢升

安信國際表示，去年隨着芯片供應鏈短缺問題逐步緩解，半導體行業進入去庫存狀態，而下游產品需求受全球經濟形勢影響倍顯疲態，整體行業進入下行周期。晶門半導體（02878）迅速改變產品結構，將資源調配至受影響不大的智能家居及工業應用領域中，產品平均售價按年增長43.6%至每件0.61美元，去年營收增長13.5%至1.9億美元。

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公司去年新型顯示IC出貨量增速為4.7%，雖相比於2021年66.6%的增速下滑明顯，但在疫情與經濟局勢的影響下仍保持了正增長。晶門半導體預計，今年新型顯示IC出貨量增長能恢復到15%至20%的健康水平。目前新型顯示IC處於技術導入期，預計約有95%左右的增量市場尚未開發。

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該行指出，公司目前4色電子標簽已經完成檢驗，預計年內將開始發售。同時，公司計劃於今年推出全球首款小尺寸micro-LED顯示IC，為VR/AR產品打造了高速、高分辨率的顯示解決方案，捕捉未來XR市場潛力。由於今年公司有多款新品開始發售，預計能為公司帶來業績增量。該行按照公司2023年預測市盈率10倍，給予目標價0.84元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛