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【券商點睇】第一季度業績符合預期 中移動數據要素帶來新機會

股樓投資 09:39 2023/04/25

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根據國泰君安報告，中國移動（00941）第一季業績符合該行的預期，盈利和派息將持續穩健增長。期內，收入按年增長10.3%，股東淨利增長9.5%至281億元人民幣。該行公司仍將提高派息比率，今年比率將超過70%，因此股息增長將高於盈利增長。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

該行預計，雲和數據要素的發展將超出市場預期。考慮到公司在雲資源方面的大幅投資，加上公司的渠道優勢、雲網融合、數據安全優勢以及對核心技術的持續投入，預計雲業務會實現持續發展。公司擁有大量的優質數據，在數據資源方面有很大的優勢，未來在數據要素市場將有很大的發展機會及占據較大市場份額。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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目前，已有一些商業案例落地，但數據相關業務仍處於發展初期。國泰君安認為中移動將從戰略層面推動數據相關業務的發展，業務模式也會愈加成熟，進入更多的垂直行業，為各行業的數字化轉型賦能。因此，數據要素市場將為電信運營商帶來非常大的市場機會。基於較高股息率帶來的安全邊際，以及雲和數據要素市場帶來的增量業務，維持目標價78元和「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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