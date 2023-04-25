【券商點睇】保竣工或驅動盈利回升 信義玻璃凸顯龍頭地位

東方證券指出，信義玻璃（00868）龍頭地位進一步凸顯，在全行業普遍虧損之行，公司單箱淨利仍能維持13.5元水平。去年浮法玻璃在地產竣工低迷背景下，價格持續下跌，而純堿天然氣價格持續高位進一步壓縮浮法玻璃盈利空間。在全年地產竣工按年減少14.9%，公司銷售仍能保持6.7%的增速實屬不易。

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該行預計，保竣工保交樓驅動下，地產竣工需求有望改善，料浮法玻璃價格有望企穩回升，參照往年產能冷修復產，以及需求釋放節奏，預計下半年價格修復空間更大；而考慮今年下半年純堿行業將有較大規模產能投放，下半年行業成本壓力將有所緩解。

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該行考慮原材料價格高位，浮法價格持續低位等因素，預測公司2023至2025年每股盈利1.51元、1.78元及2.03元，可比公司今年預測市盈率12倍，現階段公司業務仍以浮法玻璃為主，較汽車、光伏玻璃等其他品類周期性波動更強，目標價15.1元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛