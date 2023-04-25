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【加密貨幣】比特幣大好友：SEC已堅定地將槍口對準虛幣 高呼「加密貨幣在美國已死」
科技股投資者兼加密貨幣大好友Chamath Palihapitiya表示，美國證券交易委員會（SEC）加大執法力度，可見當局已經堅定地將槍口對準加密貨幣，他更高呼「加密貨幣在美國已死」。
Palihapitiya於兩年前曾表示，比特幣已取代黃金，並最終將達到20萬美元。2021年初，在比特幣位於3.9萬美元的時候，他預計，該數字貨幣會漲到10萬美元，然後是20萬美元，「會在何時到達該價位，我不知道。五年，十年，但它會走到那一步」。
可是，Palihapitiya最新表態表明，他近來對加密貨幣的看法已經變得非常謹慎。而強監管，是他改變觀點的最重要原因。他將加密貨幣的消亡主要歸咎於監管機構，而監管機構在追查該行業的不良行為者方面變得更加積極。
上周，美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 表示，加密交易平台應遵守嚴格的美國證券法。目前，SEC加大了對加密貨幣行業的執法力度，打擊涉嫌出售未註冊證券的公司和項目。
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編輯：姚卓然