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【港股市況】美團跌逾4%　三桶油逆市升　恒指跌300點失250天綫、科指跌3%（不斷更新）

股市 10:59 2023/04/25

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約100點，恒指料開報19859點。滙豐 （00005） ADR折合報56.28元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報340.49元，較港收市價低4.51元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.25元，較港收市價低1.65元或1.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：59】藥明康德 （02359） 跌幅擴至9%，低見70.2元。

【10：47】美團 （03690） 跌半成，低見130.3元，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：39】大市最新跌逾300點，報19651點，跌308點，科指跌3.2%，報3835點。

【10：37】【業績｜光伏股】新特能源反插9%　首季淨利潤升39%、營業收入升五成

【10：13】汽車股下跌，吉利 （00175） 跌逾2%，比亞迪 （01211） 跌逾3%，長汽 （02333） 跌近4%，廣汽 （02238） 跌2%，華晨 （01114） 跌0.6%。

【10：12】【光伏股】福萊特玻璃跌0.7%　首季多賺17.1%至5.1億人幣　光伏玻璃銷售數量增長

【10：01】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 逆市升1%，聯通 （00762） 跌1%，中電信 （00728） 跌0.2%。

【09：54】大市跌逾200點，跌穿250天綫（現處於約19731點），報19727點。跌232點。美團 （03690） 跌逾4%，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【09：54】【五一黃金周】澳門珠海五一起取消限制通關次數、3月逾195萬名旅客訪澳　濠賭股未受惠

【09：51】港股跌近200點，報19767點，跌192點，科指跌2.5%，報3861點。

【09：46】藥明生物 （02269） 跌逾3%，藥明康德 （02359） 跌逾6%。

【09：41】三桶油逆市上升，中石油 （00857） 升逾2%，中海油 （00883） 升逾1%，中石化 （00386） 升逾1%，破頂高見5.22元。

【09：41】美團 （03690） 跌逾3%，早段低見132.6元。

【09：36】恒指早段跌逾百點，報19841點，跌118點，科指跌1.8%，報3890點。

【09：33】美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：33】通達宏泰 （02363） 跌幅擴大至25%，低見0.12元。

【09：32】【消費股】內地連鎖酒吧海倫司升逾3%　首季純利至少7400萬人幣　同店單店日均營業額增6%

【09：30】新特能源 （01799） 首季淨利潤34.7億元人民幣，按年增長39.2%，股價績後跌逾9%，早段低見19.68元。

【09：27】通達宏泰 （02363） 表示目前正考慮或進行供股，股價跌逾6%。

【供股潮】通達宏泰稱考慮供股、最多1供2　股份總數增不超2倍

【09：25】青啤 （00168） 績後高開1%。青啤首季純利14.51億元人民幣，按年增28.9%。

【內需股】青島啤酒首季多賺28.9%至14.51億人幣　受惠國內啤酒市場復蘇

【09：25】華晨中國 （01114） 低開近1%。

【華晨1114】華晨中國：不知悉瀋陽市政府考慮收購其3成股權

【09：24】藥明康德 （02359） 績後靠穩升0.1%，藥明康德首季純利按年升32%至21.7億元人民幣。

【業績｜生科股】藥明康德首季多賺32%至21.7億人幣

【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近1%，美團 （03690） 跌0.7%，恒指低開56點，開報19903點，科指跌0.6%，報3939點。

【09：13】期指開報19891點，跌33點。

【08：54】CLSA PREMIUM （06877） 今早停牌。

【08：54】新焦點 （00360） 復牌。

【08：54】恒指黑期跌72點，報19827點，道指期貨跌12點，報33989點。

【08：32】【中國經濟】內銀據報要求減定存息　降高息結構存款規模

【07：54】【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442今日起招股　一手入場費約2788元

【07：45】【Morning精點】滙豐研究予恒指今年目標22490點、薦10隻股份︱中年好聲音冠軍周吉佩為子女細屋換大屋

【07：45】港股ADR收報19859點，跌100點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報56.28元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報340.49元，較港收市價低4.51元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.25元，較港收市價低1.65元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者靜待本周科技股業績與經濟數據公布，美股三大指數個別發展，科技股有沽壓。道指收市升66點，報33875點；標指升3點，收報4137點；納指跌35點或0.29%，報12037點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　阿里美股低港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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