【恒指夜期+ADR】夜期收市跌185點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）

夜市突然傳出南非大股東Prosus的消息，令科技股ADR蒙上陰影，中概股大跌，反映中概股走勢的納斯達克金龍指數大跌3%，收報6292點，連跌6個交易日，累跌1成，反映外資撤離，夜期跌185點，收報19391點，跌穿19500關，騰訊ADR低港2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 332.58 -1.7% 美團ADR 130.06 -1.2% 滙豐ADR 54.84 -1.2% 阿里巴巴美股 81.36 -3.3%

北水吸資21.1億元 買中移動沽中芯比亞迪

北水在跌市下續錄淨流入，全日吸資21.1億元。資金繼續買中字股及國企股，中移動 （00941） 錄8.3億元淨流入，恒生國指ETF （02828） 及美團 （03690） 分別錄5.6及1.9億元淨流入；淨流出方面，中芯 （00981） 及比亞迪 （01211） 分別走資2.3及2.2億元。

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ATM跌2%至4% 藥明生物挫7% 恒指跌342點失牛熊綫

港股再跌逾300點，失守250天綫。恒指低開56點，其後走勢反覆向下，午後曾跌逾400點，低見19527點。恒指收跌342點，收報19617點，成交1066.6億元。科指跌3.5%，報3824點。ATM跌近2%至逾4%，中芯國際跌逾5%，藥明生物跌逾7%，中移動逆市升0.9%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中移動 67.90 +0.9 +6 9 友邦 82.75 +0.4 +5 447 中石油 5.33 +2.1 +3 5 騰訊 338.40 -1.9 -30 14 美團 131.60 -4.4 -46 -104 阿里巴巴 84.10 -3.2 -51 24

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大行報告︰

【大行報告】高鑫零售逆市升6% 瑞銀料高鑫零售盈利迎拐點 目標價升至5元、列入亞太精選名單

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌185點，收報19391點

【22：26】夜期跌116點

【18：40】北水吸資21.1億元，買中移動 （00941） 沽中芯 （00981） 及比亞迪 （01211） ，恒指夜期升13點。

【18：30】【盈喜｜零售】名創優品料首季經調整純利增2.6倍 受惠中港銷售強勁

【18：00】【大戶增持】獨立股評人David Webb增持鷹美4.4萬股 涉資19萬元 持股達5%

【17：40】【平保沽貨】平保減持中集A股套現約3.8億人幣 持股降至13.12%

【16：33】【銀行危機】渣打溫拓思：極低息環境引發銀行失衡問題 未來業界或會陷入某種形式的危機

【16：10】ATM跌近2%至逾4%，中芯國際跌逾5%，藥明生物跌逾7%，中移動逆市升0.9%，恒指跌342點，收報19617點，成交1066.6億元。科指跌3.5%，報3824點。

【16：00】恒指U盤前跌341點，報19618點。

【15：55】GUANZE MEDICAL （02427） 尾市挫逾4成，低見2.25元，成交2.8億元。

【15：38】大市尾段跌幅再擴大至逾400點，報19544點，跌415點，科指跌4.2%，報3793點。

【15：30】中芯國際 （00981） 尾市跌6%，低見21.6元。

【15：17】滙豐 （00005） 尾市跌1%，低見55.25元。

【14：57】中移動 （00941） 股價逆市造好，升近1.5%高見68.35元。

【14：56】恒指跌327點，報19632點，科指跌3.6%，報3818點。

【14：34】銀娛 （00027） 跌近3%，金沙 （01928） 跌逾4%。永利 （01128） 跌3%，美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾1%，新濠 （00200） 跌逾2%。

【14：29】藥明康德 （02359） 挫一成，低見69元。

【14：27】中芯國際 （00981） 午後跌逾5%，低見21.6元。

【13：57】通達宏泰 （02363） 跌近4成，低見0.096元，成交78萬元。

【13：56】信能低碳 （00145） 午後瀉逾6成，破底低見0.071元，成交8019萬元。

【13：51】 大市午後曾跌最多432點，低見19527點，最新跌394點，報19565點。美團 （03690） 跌半成，阿里巴巴 （09988） 跌4%，騰訊 （00700） 跌近3%。

【13：27】【鋰業股】天齊鋰業插7%創上市低 智利據報將與世界第二大鋰礦商SQM進行國有化談判

【13：24】恒指最新跌383點，報19576點，科指跌4%，報3800點。

【13：00】港股午後初段跌約320點，報19639點，科指跌3.5%，報3823點。

【12：25】【電動車】小鵬顧宏地：全球電動車大戰將僅剩10車企倖存 中資車企「不能只做中國玩家」、每年銷售有何門檻？

【12：00】恒指半日跌324點，報19635點，跌穿250天綫，成交524億元。科指跌3.5%，報3824點。美團 （03690） 跌近5%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。三桶油、內銀逆市升，中石油 （00857） 升近2%，破頂高見5.38元，藥明生物 （02269） 跌逾6%，藍籌中表現最差。

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【11：43】【資金動向】法巴：外資經滬深港通北上資金近3個月急放慢 北水4大愛股有哪些？

【11：41】百度 （09888） 跌4%，低見116.7元。

【11：36】中芯國際 （00981） 再跌3%，低見22.2元。

【11：30】內地股市半日續向下，上證跌0.4%，深證跌1.5%，創業板指跌1.7%。

【11：21】港股跌幅略為收窄，恒指跌226點，報19733點，今早曾低見19617點。科指跌2.8%，報3851點。

【11：20】信行 （00998） 逆市升近4%，破頂高見4.32元。建行 （00939） 升0.4%，中行 （03988） 升0.6%，農行 （01288） 升1%，交行 （03328） 升0.4%。

【11：12】【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》3月吸金近17億元 另《PUBG Mobile》重回全球手遊收入榜第二位

【10：59】藥明康德 （02359） 跌幅擴至9%，低見70.2元。

【10：47】美團 （03690） 跌半成，低見130.3元，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：39】大市最新跌逾300點，報19651點，跌308點，科指跌3.2%，報3835點。

【10：37】【業績｜光伏股】新特能源反插9% 首季淨利潤升39%、營業收入升五成

【10：13】汽車股下跌，吉利 （00175） 跌逾2%，比亞迪 （01211） 跌逾3%，長汽 （02333） 跌近4%，廣汽 （02238） 跌2%，華晨 （01114） 跌0.6%。

【10：12】【光伏股】福萊特玻璃跌0.7% 首季多賺17.1%至5.1億人幣 光伏玻璃銷售數量增長

【10：01】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 逆市升1%，聯通 （00762） 跌1%，中電信 （00728） 跌0.2%。

【09：54】大市跌逾200點，跌穿250天綫（現處於約19731點），報19727點。跌232點。美團 （03690） 跌逾4%，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【09：54】【五一黃金周】澳門珠海五一起取消限制通關次數、3月逾195萬名旅客訪澳 濠賭股未受惠

【09：51】港股跌近200點，報19767點，跌192點，科指跌2.5%，報3861點。

【09：46】藥明生物 （02269） 跌逾3%，藥明康德 （02359） 跌逾6%。

【09：41】三桶油逆市上升，中石油 （00857） 升逾2%，中海油 （00883） 升逾1%，中石化 （00386） 升逾1%，破頂高見5.22元。

【09：41】美團 （03690） 跌逾3%，早段低見132.6元。

【09：36】恒指早段跌逾百點，報19841點，跌118點，科指跌1.8%，報3890點。

【09：33】美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：33】通達宏泰 （02363） 跌幅擴大至25%，低見0.12元。

【09：32】【消費股】內地連鎖酒吧海倫司升逾3% 首季純利至少7400萬人幣 同店單店日均營業額增6%

【09：30】新特能源 （01799） 首季淨利潤34.7億元人民幣，按年增長39.2%，股價績後跌逾9%，早段低見19.68元。

【09：27】通達宏泰 （02363） 表示目前正考慮或進行供股，股價跌逾6%。

【供股潮】通達宏泰稱考慮供股、最多1供2 股份總數增不超2倍

【09：25】青啤 （00168） 績後高開1%。青啤首季純利14.51億元人民幣，按年增28.9%。

【內需股】青島啤酒首季多賺28.9%至14.51億人幣 受惠國內啤酒市場復蘇

【09：25】華晨中國 （01114） 低開近1%。

【華晨1114】華晨中國：不知悉瀋陽市政府考慮收購其3成股權

【09：24】藥明康德 （02359） 績後靠穩升0.1%，藥明康德首季純利按年升32%至21.7億元人民幣。

【業績｜生科股】藥明康德首季多賺32%至21.7億人幣

【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近1%，美團 （03690） 跌0.7%，恒指低開56點，開報19903點，科指跌0.6%，報3939點。

【09：13】期指開報19891點，跌33點。

【08：54】CLSA PREMIUM （06877） 今早停牌。

【08：54】新焦點 （00360） 復牌。

【08：54】恒指黑期跌72點，報19827點，道指期貨跌12點，報33989點。

【08：32】【中國經濟】內銀據報要求減定存息 降高息結構存款規模

【07：54】【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442今日起招股 一手入場費約2788元

【07：45】【Morning精點】滙豐研究予恒指今年目標22490點、薦10隻股份︱中年好聲音冠軍周吉佩為子女細屋換大屋

【07：45】港股ADR收報19859點，跌100點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報56.28元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報340.49元，較港收市價低4.51元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.25元，較港收市價低1.65元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者靜待本周科技股業績與經濟數據公布，美股三大指數個別發展，科技股有沽壓。道指收市升66點，報33875點；標指升3點，收報4137點；納指跌35點或0.29%，報12037點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點 阿里美股低港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩