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【新股IPO】強生分拆消費者健康部門Kenvue上市 集資額273億元
新股IPO 08:42 2023/04/25
強生（Johnson ＆ Johnson 美︰JNJ）分拆消費者健康部門Kenvue，估值最高達429.5美元。強生將發行1.512億股Kenvue普通股，每股價格介乎20至23美元，目標上市集資額最多35億美元（約273億港元）。高盛和摩根大通為Kenvue上市承銷商。
強生表示，IPO後將擁有17億股Kenvue普通股，佔分拆後總股本的91.9%。
強生的消費者健康業務生產創可貼繃帶、李施德林漱口水、露得清 （Neutrogena） 和 Aveeno 品牌的護膚產品、止痛藥泰諾 （Tylenol） 及其同名嬰兒爽身粉。
強生、家樂氏、通用電氣等美國大型公司近年來製定分拆部門的計劃，以簡化結構，並專注於特定的賺錢領域。
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責任編輯︰梁浩碩
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