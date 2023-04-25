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【中國經濟】內銀據報要求減定存息　降高息結構存款規模

股市 08:28 2023/04/25

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【中國經濟】內銀據報要求減定存息　縮高息結構存款規模

中國金融監管部門正推動降低金融業的負債成本，以緩降息差收窄壓力，當中包括降低存款利率及壓低結構性存款規模，並圖助激活經濟。據《路透》引述多名消息人士報道，內地本月敦促銀行進一步降低存款利率，當中，四大內銀之一更計劃下周下調部分個人和企業利率。受影響的產品包括通知存款和協議存款。

報道指，主要為銀行的內地利率自律機制的成員本月舉行了會議，並被敦促降低存款利率。利率自律機制近日發布《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，個別地區自律機制要求當地銀行自第二季度的1年、2年、3年和5年期定存息率，須按年減10基點。修訂又列明，若每個期限降幅不足，會在「定價行為」得分（總分100分）基礎上扣分，該項評估每季度一次。

銀保監會統計數據顯示，去年第四季商業銀行淨息差為1.91厘，創歷史新低，而2019年底為2.2厘。

要求縮減高息結構性存款

另外，路透又引述消息人士透露，內地早年市場熱銷但遭監管打擊的結構性存款，如今再現抬頭跡象，今年多間內銀的相關業務都呈現快速增長，所以地方金融監管部門近日進駐部分銀行，要求壓降結構性存款規模。

報道指，部分銀行正考慮調整通知存款等「創新存款」的利率水平，而個別銀行計劃停止銷售通知存款產品，並研究如何處理存量產品。

個人通知存款是指存入款項時沒指明存款期，僅設約定支取存款的通知期限（例如7天），支取時按約定期限提前通知銀行，靈活度接近活期存款但利率較高，更可自動續期。

中國住戶人民幣存款在去年創紀錄增長17.8萬億元人民幣後，今年首季再多9.9萬億元人民幣，增幅相等於2021年全年。

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編輯：姚卓然

 

經濟衰退 中國市場 貨幣政策 定期存款 經濟 活期存款 中國銀行保險監督管理委員會
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