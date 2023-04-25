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【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442今日起招股　一手入場費約2788元

新股IPO 07:54 2023/04/25

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【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442今日起招股　一手入場費約2788元

從事被動消防工程的分包商怡俊集團 （新上市編號︰02442） 今日（25日）起至28日招股。怡俊集團計劃發行1.02億股，一成在港作公開發售，招股價介乎1.28元至1.38元，集資最多1.4億元，每手2000股，一手入場費2787.8元。怡俊集團預期將於5月9日掛牌。

怡俊集團透過主要營運附屬公司（即怡俊工程及怡俊維修）提供被動消防工程，收益來自被動消防工程及被動消防資訊服務。截至2022年10月底止4個月，收益1.3億元，按年升61.5%，期內公司擁有人應佔溢利2343.3萬元，增長近2.1倍。

所得款項淨額約72.8%用於撥付指定項目的前期成本及集團 項目潛在修訂令；9.8%用於增加人手；7.4%用於透過投資硬件及軟件升級集團的資訊科技系統，包括線上被動消防資訊平台；10%（約9.4百萬港元）將保留作一般營運資金。

【新股IPO】綠竹生物2480周二起招股　入場費約8414元　集資4.3億

【新股IPO】遠東宏信分拆宏信建設據報下周起招股　料集資近20億元

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責任編輯︰梁浩碩

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