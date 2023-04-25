▲ 【銀行危機】FRC存款今年以來累跌4成至8062億 料第二季裁員逾20%

美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）公布，截至上周五，最新總存款1027億美元（約8062億港元），已包括大銀行存放的300億美元，較去年底跌4成。首季業績方面，收入12億美元，按年跌13.4%；淨利息收入9.23億美元，跌19.4%；總收入2.69億美元，跌32.9%；每股盈利1.23美元，跌38.5%，每股帳面淨值76.97美元，升10.4%。淨息差1.77%，上季為2.45%。並繼續暫停派發股息。

市場關注存款情況，FRC指出，截至3月9日，總存款為1735億美元，較12月底跌1.7%；3月10日，地區銀行矽谷銀行（美：SVB）倒閉，FRC即經歷前所未有的存款外流；3月16日，FRC從一群大銀行收到共300億美元存款，FRC隨即可減少短斯拆借，存款的流出亦大幅放緩。3月27日，存款開始回穩，直到4月21日，總存款1027億美元，期間跌幅為1.7%，因為踏入稅季，客戶提款交稅。

FRC指，為應付擠提，向聯邦儲備銀行、聯邦住房貸款銀行和摩根大通銀行獲得額外流動性，來增強其財務狀況。總借款最多時，於3月15日達到1381億美元，當時銀行資產負債表上有 340 億美元現金；到4月21日，總借款仍有1040億美元，現金及等值物品有100億美元，包括聯邦住房貸款銀行的 255 億美元長期預付款，相比去年底為73億美元。

FRC表示，為加強財政實力，須努力增加受保存款，減少從聯邦儲備銀行的借款，並減少貸款餘額，以對應減少對未受保存款的依賴。FRC打算縮減資產負債表規模，減少短期拆借，並繼續應對面臨的挑戰。

此外，FRC同時採取縮減開支措施， 包括大幅削減高管薪酬、壓縮公司辦公空間，以及減少非必要的項目和活動。 FRC 還預計第二季度將裁員約 20%至25%。 FRC亦繼續加快尋求戰略伙伴，並加強資本狀況。

截至3月底，FRC普通股一級資本比率9.32%，財富管理資產2895億美元，按年升5.6%，財富管理收入2.23億美元，升0.7%。資產負債表中，貸款業務1733億美元，升22.6%，存款1045億美元，跌35.5%，銀行借款為1067億美元，增加1012億美元。

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記者：譚志偉