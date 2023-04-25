黃金成為經濟震盪時有效的對沖工具

歐美銀行最近出現了自2008年金融海嘯後最大的信心危機，先有美國中小型銀行先後倒閉，其後更擴散至部分歐洲銀行。投資者開始擔憂這將是經濟衰退的先兆，引發資金開始流向避險資產，包括黃金、美國國債及日元。其中，黃金價格更由3月1日的1,836.72美元/盎司，上漲至4月5日的2,020.73美元/盎司。近期，黃金急升的原因除避險情緒外，還有哪些重要的因素值得投資者關注？

多個因素使各國對美元信心下跌

黃金作為傳統的避險資產，與實際利率變動、地緣政治風險、美元匯率、信貸風險、主權資產負債表風險和其他市場風險息息相關。基於美國作為全球第一大經濟體，其急促的加息步伐和比預期持續更久的高利率可能會引發經濟或金融問題，因此不少投資者開始從美元資產調撥至「真正」的避險資產—黃金。同時，由於黃金供應有限，所以在貨幣貶值或高通脹的情況下，黃金價值相對有支持，成為有效的抗通脹工具。地緣政治風險也是推動黃金價格上漲的主要因素。在近年全球政治邊境邁向兩極化的背景下，加上俄烏戰爭激化軍事衝突的風險，導致更多的資金加入黃金的配置，進一步推動了黃金價格的上漲。

中國內地經濟數據向好 支持人民幣走勢

在歐美經濟前景不明朗的同時，內地經濟則傳來好消息。內地首季國內生產總值（GDP）勝預期，經濟增速是4個季度以來最快。此外，外貿表現亦扭轉今年以來的疲態，3月出口按年升一成半，遠勝預期。中國海關總署公布，3月份以美元計，進出口總值5,429.9億美元，按年增加7.4%。如果中國經濟能持續穩步向好，將為人民幣提供支持。隨著美元預期見頂，中國經濟重啟和人民幣國際化進程的推進，將人民幣相關的資產納入投資組合中或成為一種有效的分散外匯風險的方法。因此在現今經濟前景不明朗，及歐美有可能衰退的環境下，投資者可以將人民幣計價的資產（如A股或中國國債）和黃金配置納入投資組合中，相信能有效分散外匯風險和市場風險，還能夠增加投資組合的穩定性。

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