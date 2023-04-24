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【恒大3333】恒大汽車以象徵式2元人幣出售養生空間項目予恒大　專注發展新能源汽車分部

股市 23:17 2023/04/24

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恒大汽車以象徵式2元人幣出售養生空間項目予恒大　專注發展新能源汽車分部

恒大汽車 （00708） 宣布將健康管理分部及新能源汽車分部項下合共47個恒大汽車的現有養生空間項目出售予控股股東中國恒大 （03333） ，名義代價為2元人民幣。恒大汽車預期不會自出售事項收取任何所得款項淨額。

恒大認為，重組可優化恒大汽車集團的架構，讓公司可專注發展新能源汽車分部，並投放合適資源於新能源汽車分部的新能源汽車研發及生產工作。

恒大汽車則指，鑑於新能源汽車分部牽涉龐大資本承擔，加上考慮到現有資源， 認為向養生空間項目進一步投入資源不符合去槓桿化的整體戰略，並可能對公司發展新能源汽車分部加諸限制。完成後，餘下集團將繼續經營新能源汽車分部的現有主要業務，並在天津及南寧各持有一個住宅及物業發展項目。

恒大汽車稱，正積極尋求外部潛在投資者，以獲得可能的合作機會。

恒大指，考慮到投資者對主要從事新能源汽車分部的聯交所上市公司的近期取向，認為恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業務集中在新能源汽車分部而改善，並可能有助於吸引投資者加盟恒大汽車，並籌得資金。

此外，作為恒大境外債務整體大重組計劃的一環，目前 預期恒大的金融債權人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車股份的債券。因此，該等債權人亦將從恒大汽車的價值增長中受益。

目前恒大持有恒大汽車約58.54%的股權。

恒大及恒大汽車仍繼續停牌。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：袁諾曦

港股 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
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