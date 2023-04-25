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【光伏股】福萊特玻璃跌0.7%　首季多賺17.1%至5.1億人幣　光伏玻璃銷售數量增長

股市 10:05 2023/04/25

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【光伏股】福萊特玻璃首季多賺17.1%至5.1億人幣　光伏玻璃銷售數量增長

福萊特玻璃 （06865） 公布首季業績，據中國企業會計準則，期內營收53.65億元（人民幣，下同），按年增52.9%；淨利潤5.11億元，按年增17.1%；每股賺0.24元。福萊特玻璃指，光伏玻璃新增產能釋放和光伏行業需求增長，光伏玻璃銷售數量增長，帶動營收增長。

福萊特玻璃微跌0.7%，暫報21.4港元。

福萊特玻璃上季研發費用1.57億元，按年增56.4%，集團解釋，主要反映研發項目增加，包括為超薄玻璃、保持 市場競爭力而提高透光率的技術及優化生產工藝的自製設備等。

另外，福萊特玻璃首季財務費用增加156.6%至1.27億元，福萊特玻璃指出，公司併購三力礦業、大華礦業及營運資金需求增加，導致銀行借款增加，同時公司非公開發行A股可轉換債券導致債券利息增加所致。

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編輯：李哲毅

港股 A股 福萊特玻璃（06865）
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