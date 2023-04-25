【供股潮】通達宏泰大插25%　稱考慮供股、最多1供2　股份總數增不超2倍

▲ 【供股潮】通達宏泰稱考慮供股、最多1供2 股份總數增不超2倍

主要製造手提電腦和平板電腦外殼的通達宏泰 （02363） 宣布，目前正考慮或進行供股，董事會認為此舉對集團得以取得額外資金及營運資金以保持市場上的競爭力至關重要。

通達宏泰周二（25日）大插25%，報0.12元，截至9時33分，成交額錄2.55萬元。

通達宏泰稱，目前正考慮供股的條款，暫時而言，預期供股最多1供2，已發行股份總數預期將增加不超過200%，而供股價預期參考市場價格釐定，並會考慮今次公告前的一段時間的平均收市價。

一般而言，上市公司多數直接公布供股詳情，包括供股價及供股數目，今次通達宏泰則罕見地作自願公告，宣布可能進行供股。

通達宏泰指，供股將須待股東批准，及供股股份獲聯交所上市委員會批准上市及進行買賣後，方可作實。

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編輯：李哲毅