▲ 【泰加亂局】泰加保險核數師中審眾環跳船 7.4成復牌最後死線、去年業績仍未開工審計

昔日的士保險龍頭泰加保險 （06161） 宣布，核數師中審眾環辭任，自4月24日（周一）起生效，已議決委任長青會計師事務所為新核數師。中審眾環在辭職函載列有關泰加保險2021年業績的主要未決事宜及資料，包括涉及離岸證券商Nerico Brothers Limited（NBL）應收款項可收回性的資料。

泰加保險復牌最後限期為今年7月4日，泰加保險稱，公司目標不遲於6月刊發其所有尚未刊發的財務業績，包括2021年全年業績、2022年半年業績、2022年全年業績。

泰加保險：與中審眾環未能就業績審核時間達成共識

泰加保險提到，公司與中審眾環未能就2021、2022年業績審核時間表達成共識，當中考慮多項因素，包括解決2021年業績未解決事項的審核周轉時間，以及審核的資源要求，故兩方共同協定，中審眾環已決定辭任核數師。

中審眾環在辭任函中載列有關審核2021年年度業績的主要未決事宜及資料，包括有關應收NBL款項可收回性的資料、管理層對泰加保險持續經營的評估及釐定泰加保險所持若干資產的賬面值的詳情。此外，中審眾環尚未泰加保險2022年年度業績展開任何審核工作。

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編輯：李哲毅