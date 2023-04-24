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【可樂業績】可口可樂首季業績超預期　盤前升1%　Costa coffee銷售報捷

股市 21:13 2023/04/24

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【可樂業績】可樂首季業績超預期　Costa&nbsp;coffee銷售報捷

可口可樂（美：KO）公布首季業績超預期，得益於加價及對飲料的需求增加，收入109.8億美元，按年升5%，不計併購、滙率等經調整收入109.6億美元，增長12%，超預期的108億美元；純利31.07億美元，增長12%，經調整純利29.39億美元，經調整每股盈利0.68美元，升5%，超預期的0.64美元。

可口可樂每箱銷量（不計加價及滙率影響）增長3%，其中北美地區持平，歐非中東跌3%，亞太區及拉丁美洲分別增長10%及5%。

有汽飲料每箱銷量增長3%，可樂銷量仍增長3%，零糖可樂銷量更增長8%。

另外，樽裝水、運動飲料、咖啡及茶銷量增長4%，尤其是樽裝水及咖啡需求強勁，咖啡銷量增長9%，Costa coffee（咖世家）在中國及英國銷量強勁，樽裝水銷量增5%。

士耳其地震影響對茶的需求，銷量下跌3%，運動飲品跌1%。

可樂維持2023年預測，可比收入增長3%至5%，每股盈利收入4%至5%。

【美股業績】可口可樂上季業績符預期　料今年盈利增長4%至5%

【美股業績】可口可樂第三季業績勝預期　ZERO可樂跑出　上調全年預測

【美股業績】可口可樂第二季度收入及盈利勝預期　可比較每股盈利升4%

記者：譚志偉

美股 業績公布 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 可口可樂
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