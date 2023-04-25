【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase

▲ 【股神巴菲特】92歲巴菲特日本訪問前食朱古力 寧短1年命 誓言不食Omakase

股神巴菲特（Warren Buffett）揀股要用價值投資法，但原來揀食物，卻喜歡揀垃圾食物，最近他受訪時更大歎，「可以繼續吃零食及飲可樂，短一年命都肯。」已年屆92歲的巴菲特，最近去日本豪買三菱商事等入股5家公司，有文章便爆出，股神1989年食了一次15道菜Omakase（廚師發辦）的日本高級料理後，便誓言不會再食，他今次去日本會見5家公司負責人，究竟有沒有再吃當地美食？

他只自爆訪問前食了Hershey’s Kisses朱古力，巴菲特在日本接受外電訪問時大談飲食之道，「自6歲那年，已找齊一生中所有喜愛的美食，為何還要和所有其他食物混在一起呢」。

股神說，「我知道人人都會食綠色的東西，但如果有人話我知，你一生只准食西蘭花及其他一些東西，便可多活幾年，而不是我想吃什麼便吃什麼，我會話你知，在我生命盡頭攞走1年，讓我吃我喜歡吃的東西。」

92歲的巴菲特仍樂天知命，「到了這個年紀，而有着6歲的習慣，幸運地大部份時間都很健康」，他說，「就長壽而言，我認為快樂生活會產生很大的不同，當我吃熱朱古力新地，或飲可樂，我就會好快樂。」

巴菲特與日本飲食無緣，始於1989年的一段往事。財經專家Alice Schroeder撰寫的巴菲特傳中記載，當年Sony（索尼）共同創辦人盛田昭夫邀請巴菲特晚宴，曼哈頓的第五大道豪宅俯瞰著大都會博物館，中央公園景色一覽無遺，並有一個日本料理的開放式廚房，客人可以觀望4位廚師手藝。

未曾吃日本料理的巴菲特，看着其他賓客喝着神秘的湯、滑潺潺的刺身，以及其他不能辨別的菜餚，「一碟又一碟的送到，卻又完封不動的取走」他還喃喃細語地向侍應道歉。巴菲特當時正滿頭大汗，不安地坐着，擔心會冒犯廚師，在宴會主人面前丟臉。

幾個小時過去了，沒有任何東西能吸引巴菲特，當15道菜結束時，他仍未嘗過一口。巴菲特告訴Schroeder，非常掛住漢堡包，夢想著逃到附近友人的公寓，享受爆谷、花生和士多啤梨雪糕。「這是最糟糕的一次，從此也不會吃日本菜。」

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記者：宋佩恩