【姜濤 TO ZERO】姜濤推自家服裝品牌《TO ZERO》 周四銅鑼灣設一日打卡限定Pop up

姜濤進軍時裝界終於有新進展，隨着《TO ZERO》官方Facebook和IG面世日前面世，產品亦將於本周四（27日）隆重登場。《TO ZERO》以時裝承載「返璞歸零」的人生理念，屆時將於銅鑼灣時代廣場 2 樓中庭舉辦《TO ZERO》品牌發布會兼「一日限定」活動，姜濤亦會現身，親自分享品牌理念。根據官網介紹，發布會於12點至２點舉行，相信到時現場又會出現一遍「姜海」。

▲ 《To Zero》在周六突然出現 令一眾姜糖們極期待

姜濤雖然年紀輕輕，但他一直是個很有想法的人，就如他推出每一首歌，都是想表達自己的心迹，亦會先寫下千字文予作詞人了解他的想法。同樣，他決定推出自家品牌時，命名同樣有深度，亦很有姜濤的個性，《TO ZERO》—— 返璞歸零，透過時裝探索人生的各種課題。姜濤創立的自家服裝品牌取名為《TO ZERO》，當中既包含着姜濤的名字「TO」，也象徵着「返璞歸零」。姜濤希望以時裝系列為載體，展開有關人生的各種課題，帶出啟發人心的訊息。

品牌宣傳短片在日本拍攝，清純的姜濤站在櫻花樹下，有一種唯美的感覺，姜糖們看過後已急不及待，紛紛表示銀包已準備好，期望產品限購不限量，但求能買得姜濤推出的自家品牌產品。

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《TO ZERO》

Zero is the origination.

Zero is the destination.



《TO ZERO》「一日限定」活動，場內設有《TO ZERO》巨型品牌標誌及以雜誌封面設計的裝置，以「一日限定」供拍照留念，讓大家可以詮釋自己專屬的 TO ZERO 雜誌封面。

《TO ZERO》「一日限定」活動 日期： 2023 年 4 月 27 日（星期四）

地點： 銅鑼灣時代廣場 2 樓中庭

活動時間： 下午 2 時 – 晚上 8 時（只開放予手持指定時段籌號人士）

晚上 8 時 – 晚上 10 時（最後兩小時不設派籌，以先到先得方式排隊入場，

最後入場時間為 9 時 50 分，會場將於 10 時關閉。）

派發籌號時間： 早上 8 時正開始 參加方法： 公眾需先領取籌號，才可於指定時段憑籌進入場內參觀，按職員指示前往指定

隊列輪候拍攝，每人限時拍攝。每節時段名額有限，分 6 節時段開放，每節

1 小時，先到先得，額滿即止。最後兩小時不設派籌，最後入場時間為 9 時

50 分，會場將於 10 時關閉。

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記者：張以正