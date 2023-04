【姜濤 TO ZERO】姜濤推自家服裝品牌《TO ZERO》 周四銅鑼灣設一日打卡限定Pop up

姜濤進軍時裝界終於有新進展,隨着《TO ZERO》官方Facebook和IG面世日前面世,產品亦將於本周四(27日)隆重登場。《TO ZERO》以時裝承載「返璞歸零」的人生理念,屆時將於銅鑼灣時代廣場 2 樓中庭舉辦《TO ZERO》品牌發布會兼「一日限定」活動,姜濤亦會現身,親自分享品牌理念。根據官網介紹,發布會於12點至2點舉行,相信到時現場又會出現一遍「姜海」。

▲ 《To Zero》在周六突然出現 令一眾姜糖們極期待

姜濤雖然年紀輕輕,但他一直是個很有想法的人,就如他推出每一首歌,都是想表達自己的心迹,亦會先寫下千字文予作詞人了解他的想法。同樣,他決定推出自家品牌時,命名同樣有深度,亦很有姜濤的個性,《TO ZERO》—— 返璞歸零,透過時裝探索人生的各種課題。姜濤創立的自家服裝品牌取名為《TO ZERO》,當中既包含着姜濤的名字「TO」,也象徵着「返璞歸零」。姜濤希望以時裝系列為載體,展開有關人生的各種課題,帶出啟發人心的訊息。

品牌宣傳短片在日本拍攝,清純的姜濤站在櫻花樹下,有一種唯美的感覺,姜糖們看過後已急不及待,紛紛表示銀包已準備好,期望產品限購不限量,但求能買得姜濤推出的自家品牌產品。



《TO ZERO》

Zero is the origination.

Zero is the destination.