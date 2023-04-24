  • 23°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 03:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姜濤 TO ZERO】姜濤推自家服裝品牌《TO ZERO》 周四銅鑼灣設一日打卡限定Pop up

理財智慧 23:18 2023/04/24

分享：

分享：

姜濤進軍時裝界終於有新進展，隨着《TO ZERO》官方Facebook和IG面世日前面世，產品亦將於本周四（27日）隆重登場。《TO ZERO》以時裝承載「返璞歸零」的人生理念，屆時將於銅鑼灣時代廣場 2 樓中庭舉辦《TO ZERO》品牌發布會兼「一日限定」活動，姜濤亦會現身，親自分享品牌理念。根據官網介紹，發布會於12點至２點舉行，相信到時現場又會出現一遍「姜海」。

《To Zero》在周六突然出現 令一眾姜糖們極期待

姜濤雖然年紀輕輕，但他一直是個很有想法的人，就如他推出每一首歌，都是想表達自己的心迹，亦會先寫下千字文予作詞人了解他的想法。同樣，他決定推出自家品牌時，命名同樣有深度，亦很有姜濤的個性，《TO ZERO》—— 返璞歸零，透過時裝探索人生的各種課題。姜濤創立的自家服裝品牌取名為《TO ZERO》，當中既包含着姜濤的名字「TO」，也象徵着「返璞歸零」。姜濤希望以時裝系列為載體，展開有關人生的各種課題，帶出啟發人心的訊息。

品牌宣傳短片在日本拍攝，清純的姜濤站在櫻花樹下，有一種唯美的感覺，姜糖們看過後已急不及待，紛紛表示銀包已準備好，期望產品限購不限量，但求能買得姜濤推出的自家品牌產品。

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4


《TO ZERO》

Zero is the origination.
Zero is the destination.
 

《TO ZERO》「一日限定」活動，場內設有《TO ZERO》巨型品牌標誌及以雜誌封面設計的裝置，以「一日限定」供拍照留念，讓大家可以詮釋自己專屬的 TO ZERO 雜誌封面。

 

《TO ZERO》「一日限定」活動

日期： 2023 年 4 月 27 日（星期四）
地點： 銅鑼灣時代廣場 2 樓中庭
活動時間： 下午 2 時 – 晚上 8 時（只開放予手持指定時段籌號人士）
晚上 8 時 – 晚上 10 時（最後兩小時不設派籌，以先到先得方式排隊入場，
最後入場時間為 9 時 50 分，會場將於 10 時關閉。）
派發籌號時間： 早上 8 時正開始

參加方法： 公眾需先領取籌號，才可於指定時段憑籌進入場內參觀，按職員指示前往指定
隊列輪候拍攝，每人限時拍攝。每節時段名額有限，分 6 節時段開放，每節
1 小時，先到先得，額滿即止。最後兩小時不設派籌，最後入場時間為 9 時
50 分，會場將於 10 時關閉。

 

【姜濤 x 麥當勞】姜濤現身麥當勞兒童愛心馬拉松起步禮 6000健兒參與 籌超過530萬元【見下頁】

    點擊圖片放大
    +29
    +28

 

【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車【見下頁】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排【見下頁】

    點擊圖片放大
    +22
    +21

 

 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕【見下頁】

 

    點擊圖片放大
    +38
    +37

 

姜濤香港後援會部份生日應援

    點擊圖片放大

 

4.2 西九音樂節精彩演出相片回顧

姜濤唱出新歌《Dummy》大獲好評 歌詞亦甚具意思 相片來源：姜糖

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

連唱6曲後 姜濤以近22秒鞠躬向姜糖和批抨過他的人致謝致歉 姜糖深受感動

 

【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會【見下頁】

 

    點擊圖片放大
    +29
    +28

【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我【見下頁】

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】
 

    點擊圖片放大
    +15
    +14

【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使【見下頁】
 

    點擊圖片放大
    +2

同場加映: 姜濤靚相重溫
 

    點擊圖片放大
    +21
    +20

 

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

 

【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
電車 姜濤 麥當勞 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 可口可樂 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 西九文化區 香港電訊－SS（06823） 電訊盈科（00008） ViuTV

下一篇文章

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款