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【新股IPO】綠竹生物2480周二起招股　入場費約8414元　集資4.3億

新股IPO 20:13 2023/04/24

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【新股IPO】綠竹生物2480周二起招股　入場費約8414元　集資4.3億

綠竹生物 （新上市編號：2480） 周二（25日）起招股，周五（28日）截止招股，料5月8日掛牌。綠竹生物計劃發行1038萬股，最高集資額4.3億元；當中一成於香港作公開發售，招股價介乎32.8至41.65元，每手（200股）入場費約8414元。

綠竹生物已引入基石投資者，Harvest認購約2000萬美元（折合約1.6億港元）。

綠竹生物創始人孔健表示，集團定向抗原技術，為獨家科技，能提供多種疫苗產品的穩定狀態；他強調，蛋白質液體需保持穩定才能做藥品。集團主打研發慢性病疫苗，其中帶狀皰疹稱為老人界「HPV」，約33%於50歲至80歲期間發生，雖然致病率較低，一旦病發，或影響睡眠等生活質素。集團料2024年疫苗市場規模約16億元；2030年市場規模達280億元。公司已完成第二期自研，料第三期臨床將與國際大藥廠合作。

綠竹生物披露，上調將作核心產品LZ901臨床開發、製造及商業化，從40.7%上調至58.2%；K3臨床開發、製造及商業從20.9%增加至22.1%；珠海二期商業生產設施建設及研發能力，從20.9%減少至16.1%，預期今年生產設施將開始裝修。

面對資本市場波動，多間公司掛牌後破發，綠竹生物首席執行官張輝認為，市場波動屬常態，集團發行新股經過長遠審慎考慮，綠竹生物具競爭實力及良好規模，在港掛牌能承受資本市場波動。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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