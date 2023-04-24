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【日圓走勢】植田和男：目前仍未到討論調整YCC的階段、料通脹將回落至2%以下　日圓跌至1個月低

宏觀解讀 18:51 2023/04/24

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【日圓走勢】植田和男：目前仍未到討論調整YCC的階段、料通脹將回落至2%以下　日圓跌至1個月低

日本央行新任行長植田和男（Kazuo Ueda）將於本周四及五主持首次議息會議，他周一表示，沒有必要改變刺激貨幣政策，預期通脹將會減弱，當局的立場是在目前的物價前景下，繼續實施寬鬆貨幣政策。市場普遍預期，植田和男不會在首次議息會議上，改變目前的貨幣政策。

日圓兌每美元周一低見134.48，升0.24%，每百日圓兌港元低見5.8359。

調整YCC將取決各種因素

日本央行於周五結束兩天的議息會議後，發布季度經濟預測。植田和男指，日本未來一年通脹預計必須要相當強勁，而且接近2%，才會考慮調整孳息曲線控制（YCC）政策，但目前仍未到討論調整YCC的階段，預計截至2024年3月止下半財年，通脹將回落至低於2%的水平。

植田和男指，目前不能說將如何具體調整YCC，而調整YCC將取決各種因素，包括當時的經濟情況、通脹速度等。

不過，日本保險公司日本生命保險（Nippon Life）預計，日本央行最快會於6月調整YCC，這將會推高債息，因此計劃於本財年逐步買入日本長期及超長期債券。

相關文章：【日圓滙價】從異世界回來的植田和男　據報將檢討日本央行的零利率政策　日圓再啟升值之路？

相關文章：【日圓走勢】野村料日圓年底會升至120、兌港元見6.5算　日本央行或最快本月底微調YCC政策

編輯：陳韻妍

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