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AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？

環球社會熱點 08:05 2023/04/25

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英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）曾表示，喜歡觀看浪漫喜劇。隨著人工智能（AI）科技迅速發展，有人利用Midjourney軟件，模擬哈里梅根出演《摘星奇緣》（Notting Hill）等經典電影的情景。

特朗普擅自公開與查理斯私人信 料未獲英王室同意 【下一頁】

梅根曾表示，觀看過所有影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的所有浪漫喜劇，當中相信一定包括1999年上映的《摘星奇緣》。有人稱兩人現實上亦和電影角色背景非常接近，只需要將男主角是倫敦書店老闆的設定，換成英國王子。

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AI亦模擬了男女主角相遇的情景，梅根意外將橙汁倒在哈里身上。軟件亦模擬了電影結局情節，包括兩人結婚、懷孕和在倫敦居住的情景。

哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠 【下一頁】

至於《90男歡女愛》（When Harry Met Sally），軟件亦模擬了男女主角在餐廳約會情景，哈里梅根都令人感覺十分自在。

而經典聖誕電影《真的戀愛了》（Love Actually）， 或可根據哈里梅根身份改名，成《王室成員真的戀愛了》（Royal Love Actually）。軟件將兩人分別代入英國著名男星曉格蘭特（Hugh Grant）和女星Martine McCutcheon飾演的英國首相和秘書。

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責任編輯：李俊儀

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